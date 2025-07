Comolli avverte Vlahovic e Weah: "Senza offerta giusta si resta ai margini. Juve come il Liverpool"

“Siamo una squadra che può tornare a vincere, abbiamo grande potenziale". Il direttore generale della Juventus Damien Comolli non si nasconde e non utilizza mezzi termini sulle ambizioni dei bianconeri per la prossima stagione. Intercettato dai microfoni di Sky Sport, l'ex Tolosa ha fatto il punto sul calciomercato, in particolare sulle situazioni legate a Dusan Vlahovic e Timothy Weah .

Calciomercato Juve, parla Comolli

Il punto sulla situazione del calciomercato Juve lo fa il diretto interessato: "Non ci diamo scadenze ma la base è ottima - esordisce Comolli -. Un paragone con una squadra simile alla nostra? Il Liverpool per la sua attrattività, lavorare qui non è difficile. Non prometto di vincere subito ma stiamo lavorando per farlo. Vlahovic può partire alla giusta offerta, siamo d’accordo. Kolo Muani vuole tornare a giocare con noi, ci stiamo lavorando. Abbiamo avuto un colloquio molto positivo negli Stati Uniti, siamo arrivati alla conclusione che se ci sarà un'ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione. Con David e Vlahovic non abbiamo ansia, vedremo".

Su Douglas Luiz e Weah: "Il giocatore ha mancato di rispetto ai suoi compagni. Tutti devono rispettare la maglia che indossano. Ha poi chiesto scusa a tutti, giocatori, allenatori e a me. Weah? Vuole andare al Marsiglia, ma nel calcio non si può scegliere una squadra perché se non arriva l’offerta giusta, si resta ai margini. E l’offerta non è ancora arrivata. Nessuno viene spinto ad andarsene“. E aggiunge: "Credo che il club sia molto attrattivo, mi chiamano tanti agenti e tanti giocatori. Noi del resto siamo la Juventus e vogliamo tornare a vincere. Assicurarci la permanenza di Conceicao è stata una decisione chiara e forte perché lui può giocare su entrambi i fronti d'attacco così come Nico Gonzalez. Se qualcuno partirà prenderemo in considerazione qualcuno sulle ali, adesso come adesso siamo a posto".

Comolli e i primi due mesi alla Juve

Quali sono state le prime difficoltà incontrate da Comolli in questi due mesi bianconeri? "Non penso ci siano difficoltà o comunque niente che non mi aspettassi. Il potenziale del club è incredibile, più trascorro il tempo qui nel club e viaggiando tante in altre squadre, con tutto il rispetto per altri club, ma un'altra società con questa grandezza e attrazione è il Liverpool, con questa impronta globale. Ogni persona nel mondo parla della Juventus. Quindi queste non sono difficoltà, è qualcosa di straordinario. E penso che più delle difficoltà, oggi la sfida, non mia personale, ma di tutti quelli che lavorano nella società è di convincere le persone che possiamo tornare a vincere. Questo è il nostro unico obiettivo giornaliero. Non penso che possiamo tornare a vincere domani ma di convincere le persone che torneremo a vincere di nuovo. Questa è la sfida. Ma è una sfida affascinante".