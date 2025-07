Ndoye, la Premier beffa Conte: ufficiale il trasferimento al Nottingham

Niente Napoli per Dan Ndoye. Dopo essere stato accostato alla squadra di Antonio Conte, il calciatore svizzero ha deciso di lasciare il Bologna per provare l'esperienza in Premier League: è ufficialmente un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Lo ha ufficializzato il club rossoblù con una nota sul sito: "Il Bologna comunica di avere ceduto al Nottingham Forest FC il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Dan Ndoye a titolo definitivo". Beffati, quindi, i campioni d'Italia di Conte, che avevano messo nel mirino l'attaccante. Il club inglese nei giorni scorsi aveva sorpassato il Napoli con un'offerta di 40 milioni di euro al Bologna: contratto di cinque anni per il 24enne svizzero.