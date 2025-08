Morata diventa un caso: prigioniero del Galatasaray fa infuriare Milan e Como

Alvaro Morata è diventato "prigioniero" del Galatasaray. Quella appena trascorsa non è stata una stagione da incorniciare per il capitano della Spagna che durante la scorsa estate aveva deciso di tornare in Italia, accettando la proposta del Milan per lasciare l'Atletico Madrid poichè non ritenuto più centrale nel progetto di Diego Simeone. Con i rossoneri 5 reti in 16 apparizioni in Serie A, senza dimenticare la serata del "Bernabeu" in Champions (il Milan di Fonseca vinse 3-1) con Morata in rete in uno sliding doors che ha ricordato la notte del 13 maggio 2015 che regalò alla Juventus l'approdo in finale contro il Real Madrid. A febbraio però c'è stato un nuovo trasferimento per lo spagnolo, con il prestito al Galatasaray con obbligo di riscatto per una cifra fissata a 6 milioni di euro che scadrà a gennaio 2026. L' avventura turca gli ha consentito di allargare il palmares assicurandosi campionato e coppa nazionale turca.