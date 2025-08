Pisa scatenato dopo Cuadrado: è fatta per Aebischer dal Bologna

Sono giorni di fuoco per il calciomercato del Pisa. Il club toscano, dopo aver ottenuto la promozione in Serie A con Filippo Inzaghi, è infatti dovuto ripartire da Alberto Gilardino con l'ambizione di lottare per la permanenza nel massimo campionato. Per farlo stanno arrivando dei rinforzi importanti come quello di Juan Cuadrado, che ha trovato l'accordo per il trasferimento a parametro zero da svincolato. Ora, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Pisa avrebbe chiuso anche per Michel Aebischer dal Bologna.