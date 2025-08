Vlahovic, così il futuro si complica: il primo obiettivo del Milan è un altro

Il Milan continua il casting per l’attacco ed è finito un nome nuovo sull'agenda: è quello Darwin Nunez . Il centravanti del Liverpool è in cima alla lista dei desideri rossoneri, indicato come priorità assoluta dal nuovo responsabile dell’area tecnica Igli Tare, come riportato da Sky Sport. Un profilo che piace per potenza, profondità e caratteristiche ideali nel sistema di Allegri. La trattativa, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. I rossoneri hanno già effettuato un primo sondaggio con il calciatore e l’entourage, ottenendo aperture sul piano personale. L'uruguaiano non ha chiuso la porta, ma su di lui è viva la concorrenza. Un tentativo del Diavolo che andrebbe a complicare il futuro di Vlahovic , apprezzato da Max. Il Milan aspetta anche il rientro di Gimenez e con Leo accentrato, l'obiettivo è aggiungere una sola pedina importante.

Milan su Nunez, ma c'è la concorrenza araba. E Vlahovic...

Non solo la Serie A, anche l'Arabia ha messo gli occhi su Nunez, che al momento al Liverpool sembra essere fuori dai giochi, chiuso dai nuovi acquisti faraonici. L'Al Hilal è pronto a inserirsi con un’offerta economica importante. Finora il club saudita non ha formalizzato proposte ufficiali, ma il pericolo è concreto. Il Milan, dal canto suo, punta sulla volontà del giocatore di rimanere in Europa e su un progetto tecnico che lo metterebbe al centro. La volontà di puntare forte su Nunez potrebbe avere una conseguenza diretta sulla pista Vlahovic. L’attaccante serbo è sempre stato considerato un’occasione da poter sfruttare, visto che è ai margini bianconeri. Ma la Juve non fa sconti e l’ingaggio del giocatore è alto. Proprio per questo ci sono anche altri attaccanti nella lista di Tare.

Le alternative a Nunez e Vlahovic

Non solo Nunez, però. Il Milan tiene in considerazione anche altri profili più giovani e sostenibili, come Kalimuendo del Rennes e Hojlund del Manchester United. Tare vuole portare in rossonero un attaccante di livello internazionale, ma senza forzare la mano su operazioni economicamente insostenibili. La partita è aperta. Nunez è il nome forte, il preferito, ma i rossoneri si muovono su più tavoli. La strategia è chiara: portare a Milanello un centravanti capace di fare la differenza subito.