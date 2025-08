Calciomercato Juve: Weah-Marsiglia si chiude così, attesa Douglas. Miretti, risposta chiara

INVIATO A HERZOGENAURACH - Nessuno se l'aspettava, e invece eccolo lì. Persino in Germania, ancora con il gruppo. E sarà allora un ritiro quantomeno forzato, per Timothy Weah. Che può consolarsi: non è mica il solo. Arthur Melo condivide il suo destino, e come loro c'è Douglas Luiz. Segni particolari: nessuno dei tre ha preso parte alla prima gara stagionale contro la Reggiana, disputata ieri alla Continassa. Eh, non esattamente un dettaglio, non a inizio agosto con il mercato che colpisce più forte del sole. Almeno in Germania. Il più vicino all'addio, comunque, resta l'esterno americano: l'accordo tra Marsiglia e Juve è davvero a un passo. Con ogni probabilità non saranno i 15 milioni richiesti a più riprese, ma una cifra vicina - complessivamente sui 13 - e la possibilità di incassarli subito. Tutto sommato, un buon compromesso, che è la base delle richieste un po' per tutti, però in particolare per Douglas: qui i bianconeri attendono una proposta concreta da parte dell'Everton e principalmente dal Nottingham Forest, ora più forte sull'ex Villa.