Lookman ora si sfoga! "Atalanta, promesse non mantenute. Non ho altra scelta"

Ademola Lookman ci mette la faccia, decidendo di mandare un messaggio chiaro all'Atalanta: è ora di cambiare aria e rispettare una vecchia promessa intercorsa tra il suo entourage e il club del presidente Percassi. Tramite il proprio profilo Instagram il nigeriano non ha fatto alcun segreto della sua voglia di partire: "Dopo tre anni meravigliosi a Bergamo, credo che sia arrivato il momento giusto per voltare pagina e affrontare una nuova avventura. In passato diversi club si sono fatti avanti con l’Atalanta, ma ho sempre scelto di restare fedele". Dopodichè Lookman ha strizzato l'occhio all' Inter che in settimana si è vista rifiutare dalla società bergamasca un'offerta da 45 milioni tra base fissa e bonus: "Nonostante ora sia arrivata un’offerta che corrisponde a quanto avevamo concordato, purtroppo il club la sta rifiutando per motivi che non comprendo. Per questo motivo, e dopo mesi di promesse non mantenute percepisco questo come un trattamento ingiusto nei miei confronti".

Lookman non vede l'ora di partire

Al post di Lookman è comparso anche il like di Teun Koopmeiners, suo ex compagno nell'Atalanta di Gasparini che di certo non si è lasciato bene con i Percassi dopo i tira e molla della passata stagione prima di trasferirsi alla Juventus. La risposta dell'attaccante è arrivata anche dopo un attacco rivoltogli da parte della curva atalantina, tant'è che l'eroe della finale di Dublino ha tenuto a ringraziare i tifosi: "Spero possiate comprendere la difficoltà estrema di questa situazione. Per me si tratta semplicemente di difendere ciò che ritengo equo e giusto. Il vostro supporto è sempre stato incredibile e il legame che abbiamo creato è qualcosa di speciale". La prossima settimana sarà decisiva per capire se l'Atalanta fisserà un prezzo per il cartellino di Lookman e se l'Inter migliorerà ulteriormente un'offerta che già di per sè può essere considerata alta, ma non abbastanza per regalare a Chivu un rinforzo che possa aumentare il tasso qualitativo dell'attacco nerazzurro, considerato lo scorso anno povero nelle alternative e privo di un elemento in grado di saltare l'uomo.