Veiga, in Arabia e ritorno

Gabri Veiga era considerato uno dei giovani più promettenti del calcio spagnolo ed europeo quando, a sorpresa, nell’estate del 2023 decise di lasciare il Celta per accettare l’offerta dell’Al Ahli. Aveva appena compiuto 21 anni e fu uno dei primi talenti europei a rompere lo schema secondo il quale la Saudi Pro League fosse un campionato valido esclusivamente per calciatori a fine carriera in cerca di un ricco viale del tramonto.