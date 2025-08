Lookman, Percassi tuona: "Accordi diversi, lo voleva lui! Decide l'Atalanta"

La conferenza stampa di Marco Sportiello , tornato all' Atalanta dopo un biennio al Milan , è stata l'occasione per chiarire ciò che è accaduto nelle ultime ore tra i nerazzurri e Ademola Lookman . Ricordiamo che durante la giornata di ieri l'attaccante nigeriano era stato attaccato in primis dai suoi tifosi che lo hanno definito "ingrato" tramite uno striscione, dopodichè è stato pubblicato sul suo profilo Instagram un comunicato indirizzato alla società tutt'altro che diplomatico. Lookman ha puntato il dito contro l'ad Luca Percassi per non aver rispettato un patto risalente alla passata stagione e relativo alla sua cessione a fronte di un' eventuale offerta competitiva e soddisfacente per le casse atalantine.

Percassi replica a Lookman

Luca Percassi sulla vicenda Lookman ha offerto una visione differente rispetto a quanto emerso negli ultimi giorni: "È una buona occasione per chiarire cosa è successo. L'anno scorso davanti ad un'offerta di 20 milioni presentata dal Psg, il calciatore ci aveva richiesto di essere ceduto, ma l'Atalanta reputandosi una società credibile si era ripromessa di poter accettare proposte solamente in questa sessione di mercato, basandosi su due prerogative fondamentali che lui stesso ci aveva chiesto. In primis volevamo dare la possibilità a Lookman di militare in un super top club europeo, soprattutto non italiano, poichè Lookman aveva dichiarato di non voler indossare una maglia diversa da quella dell' Atalanta se fosse rimasto in Italia. Oggi la situazione che voi conoscete è ben diversa. Prossimamente valuteremo le offerte e saremo solamente noi a decidere quale sarà la sua valutazione e la sua destinazione". Il botta e risposta tra Lookman e Percassi continua con l'Inter che attende fiduciosa per presentare una nuova offerta di mercato.