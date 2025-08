Lookman diserta l'allenamento dell'Atalanta e non si presenta a Zingonia: cosa succede ora

La saga che vede protagonista Ademola Lookman insieme ad Atalanta e Inter si arricchisce di una nuova puntata. Ieri il post social del calciatore che annunciava la ferrea volontà di andare via da Bergamo, questa mattina in conferenza stampa le dichiarazioni perentorie dell'ad della Dea Luca Percassi . Ora la controrisposta dell'attaccante, stavolta tramite azioni e non parole: il nigeriano, infatti, ha saltato la seduta di lavoro di questo pomeriggio

Atalanta, Lookman dà forfait all'allenamento

Lookman non solo ha saltato il pranzo collettivo (non obbligatorio) della squadra, ma ha anche dato forfait all'allenamento di riatletizzazione volto al recupero dal suo problema muscolare che lo ha colpito nei giorni scorsi. Gesto, quello del classe 1997, che va a sancire una rottura che appare (almeno ad oggi) insanaibile in quel di Zingonia. Il giocatore dunque continua con forza a chiedere al suo club la cessione agli altri nerazzurri, quelli di Milano. Da capire, dopo l'assenza odierna dell'ultimo Pallone d'Oro africano, quale sarà la risposta da parte della società bergamasca.

Cosa succede adesso. E l'Inter...

Ma cosa succede ora? Lookman potrebbe formalmente ancora raggiungere il centro sportivo della Dea, ma visti gli ultimi sviluppi appare quantomento improbabile che torni per riprendere gli allenamenti individuali. Le dichiarazioni di questa mattina dell'ad Percassi erano stato nette sulla situazione: "Prossimamente valuteremo le offerte e saremo solamente noi a decidere quale sarà la sua valutazione e la sua destinazione", e questo solo dopo aver sottolineato come l'accordo tra le parti fosse quello sì di potersi separare, ma cedendo il giocatore ad un club estero. Lookman-Atalanta, ennesima puntata della saga. E intanto l'Inter, in attesa di sviluppi e di capire come procedere... resta a guardare.