Il Psg come Tiago Motta: Kolo Muani si allena con gli esclusi e aspetta la Juve

Nell'estate del mercato a tinte bianconere, tra le tante trattative in piedi tra entrate ed uscite , non si è ancora arrivati a dama col Psg per chiudere definitivamente l'affaire Kolo Muani . L'attaccante francese, arrivato in prestito alla Juve lo scorso gennaio, vorrebbe tornare a calcare i campi della Serie A con la maglia della Vecchia Signora addosso. Prima, però, va trovata la quadra definitiva tra i due club, per poi ratificare l'accordo. Ma intanto, cosa sta facendo Kolo Muani?

Kolo Muani aspetta la Juve e lavora col Psg

La punta francese, attualmente, si sta allenando con gli altri calciatori in uscita dal Psg. Il resto della squadra parigina si ritroverà mercoledì per la ripresa del lavoro agli ordini di Luis Enrique, ma sei giocatori (che non rientrano nei piani del tecnico) hanno già ripreso a lavorare. Tra questi ci sono, ad esempio, Renato Sanches, Marco Asensio e Mukiele. E, chiaramente, lo stesso Kolo Muani.

Dunque il classe 1998, in attesa di sviluppi concreti nella trattativa tra Juve e Psg, è tornato a lavorare con il club francese insieme agli altri "epurati". E chissà che proprio da mercoledì, con squadra e staff al completo, non possano arrivare novità rilevanti sul suo futuro. La situazione, comunque, sembra essere arrivata ad un punto di svolta: dopo una trattativa estenuante e inserimenti di altri club (su tutti quelli inglesi, come Tottenham e Manchester United) l'accordo tra parigini e bianconeri sembra essere più vicino. La trattativa dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto.

