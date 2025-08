Napoli, è l'ora delle cessioni: non solo Simeone, Raspadori vicino all'Atletico

Dopo le tante operazioni in entrata che hanno caraterizzato il mercato del Napoli , gli azzurri si stanno ora muovendo anche sul fronte uscite. Nelle ultime ore c'è stata infatti un'accelerata potenzialmente decisiva nella trattativa che potrebbe portare Giacomo Raspadori a vestire la maglia dell' Atletico Madrid . Il calciatore avrebbe infatti già accettato la destinazione, desideroso di provare un'avventura all'estero dopo aver conquistato due scudetti con il Napoli.

Napoli, si avvicina la cessione di Raspadori

Al momento resiste ancora una certa distanza tra l'offerta da 20 milioni di euro presentata dall'Atletico Madrid al Napoli per il cartellino di Giacomo Raspadori. Il club campione d'Italia vorrebbe infatti almeno a 30 milioni di euro, ma i contatti tra le parti sono continui e la sensazione è che si possa chiudere arrivando ad un punto di incontro. Un'uscita che si aggiungerebbe a quella del Cholito Simeone, sempre più vicino a vestire la maglia del Torino. Operazioni con cui il Napoli potrebbe arrivare anche a migliorare l'offerta alla Juventus per Fabio Miretti, chiudendo così la trattativa per l'ennesimo rinforzo da mettere a disposizione di Antonio Conte.