Dal Psv alla Juve, poi fallimenti ed eccessi: ve lo ricordate? Può tornare in Serie A

Un talento fino ad ora mai compiuto, con un fugace trascorso in Italia. Ma sarà la volta buona per vederlo campionato italiano? In molti ricorderanno la meteora olandese con origini marocchine, passata in Serie A senza lasciare una traccia di sé con le maglie di Juventus e Sampdoria . Classe 2002 è attualmente sotto contratto con il Rkc Waalwiijk , squadra da poco retrocessa nella seconda divisione olandese. Ma c'è una società italiana che sembra decisa a volergli concedere una nuova occasione nel nostro campionato. Di quale calciatore si tratta? Di Mohamed Ihattaren .

Ihattaren torna in Italia? Ci prova il Sassuolo

Il club in questione, pronto a dargli una chance, sarebbe il Sassuolo. I neroverdi, appena promossi in Serie A dopo una stagione vissuta in cadetteria, sarebbero pronti a dare un'altra chance al trequartista. Ihattaren nell'ultima stagione, infatti, ha dato nuovamente segnali confortanti: per lui 24 apparizioni condite da 5 reti e 4 assist nell'Eredivisie. Un rendimento che fa ben sperare dopo aver vissuto momenti non semplici.

Sulle sue qualità in campo nessuno ha mai avuto dubbi, ma il rendimento sperato è stato evidentemente disatteso. Ma cosa è accaduto in Italia con Juve e Samp? Come è finita la sua esperienza in Italia prima di tornare in Olanda? Cresciuto nel settore giovanile del Psv, fin da giovanissimo era considerano uno dei maggiori talenti in prospettiva futura. Ma la scomparsa del papà prima e l'avvento del covid poi hanno influito negativamente su di lui: quando torna a giocare, infatti, le cose non sono più le stesse.

Juve, Samp e non solo: la carriera tribolata

La Juve decide di puntare su di lui e sulle sue qualità, acquistandolo nel 2021 proprio dal Psv e girandolo subito in prestito alla Sampdoria. L'esordio in A con i blucerchiati però non arriva, perché ad ottobre torna in Olanda adducendo il motivo a problemi familiari: di lì scompare, senza rispondere più al telefono. Nel gennaio del 2022 viene dunque concluso anticipatamente il prestito alla Samp, i bianconeri provano a rilanciarlo prestandolo all'Ajax. Gli olandesi non lo riscattano (segna 4 gol in 5 apparizioni con la Jong Ajax, poi meteora in prima squadra), il giocatore fa rientro a Torino. Tra mancate apparizioni in campo e vicende extracalcistiche non tollerabili, nell'estate 2023 si arriva all'inevitabile risoluzione del contratto.

Il 1° agosto, da parametro zero, sigla un quadriennale con il Samsunspor, club che era appena stato promosso nella prima serie turca. Ma dopo appena due giorni la marcia indietro, il club annuncia l'interruzione dell'acquisizione per l'intenzione del giocatore di "modificare i termini dell'accordo con richieste inaccettabili". Dopo la parentesi allo Slavia Praga, iniziata il 4 dicembre 2023 e conclusasi con la risoluzione del 31 marzo 2024 dopo 0 minuti giocati, Ihattaren è tornato a giocare con continuità al RKC Waalwijk. Ora per lui potrebbero aprirsi di nuovo le porte dell'Italia.