Son vola negli States: è un nuovo giocatore dei Los Angeles FC

L'attaccante sudcoreano Son Heung-min ha firmato un contratto con il Los Angeles FC, finalizzando il suo passaggio alla Major League Soccer dopo un decennio al Tottenham Hotspur. La superstar sudcoreana di 33 anni si unirà al LAFC come giocatore designato dopo che il club ha pagato una cifra stimata di oltre 20 milioni di dollari, che potrebbe rivelarsi la cifra più alta di sempre per un trasferimento in MLS. Son ha annunciato formalmente la sua decisione di lasciare il Tottenham la scorsa settimana. Il capitano degli Spurs ha segnato 173 gol in 454 presenze ufficiali e raggiunto la fama mondiale grazie alla sua combinazione di velocità, capacità di regia e acume nel finalizzare.