Darwin Nunez verso l'Arabia Saudita: accordo tra l'Al Hilal e il Liverpool  

Si va completando il puzzle degli attaccanti europei, con la Premier League che come al solito è protagonista sia in fatto di acquisti che di cessioni. Le principali hanno visto l'arrivo di Viktor Gyokeres all' Arsenal , con i Gunners che hanno staccato in favore dello Sporting Lisbona un assegno da 63 milioni più 10 di bonus. Anche il Liverpool lavora sotto traccia per un investimento da capogiro: il Newcastle ha detto di no ad una proposta da 150 milioni di sterline per Isak. Contemporaneamente però nelle casse dei Reds sono arrivati 75 milioni dal Bayern Monaco per il colombiano Luiz Diaz .

Al Hilal e Liverpool, intesa raggiunta per Nunez

Uno degli attaccanti più inseguiti di questo mercato estivo è stato senza dubbio Darwin Nunez, su di lui si erano mosse anche le italiane. Conte lo aveva inserito nella lista degli acquisti per il suo Napoli, mentre il Milan lo aveva scelto come prima alternativa a Vlahovic nel caso in cui non si fosse arrivati ad una quadra con la Juventus per il serbo. I bianconeri invece lo avevano monitorato, confidando in un prestito in attesa di riavere Kolo Muani. A spuntarla però dovrebbero essere gli arabi dell' Al Hilal con Inzaghi che spera di abbracciare la punta sudamericana per garantirgli gol ed entusiasmo nell'annata che porta al Mondiale 2026. Nunez arrivò al Liverpool tre anni fa dal Benfica per una cifra superiore ai 70 milioni, quest'anno per lui solo 5 reti in 30 presenze in Premier. Ora la possibilità di tornare a risplendere in Arabia, la decisione spetta solo a lui essendoci l'accordo tra le due società.