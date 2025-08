Cuadrado ufficiale al Pisa: dopo la Juve sempre i colori... nerazzurri

Juan Cuadrado resta in Serie A. L'esterno colombiano era svincolato dopo aver vissuto l'ultima stagione all'Atalanta, ma la sua esperienza da calciatore proseguirà in Italia. Ad ingaggiarlo il neopromosso Pisa guidato da Alberto Gilardino, che dunque inserisce un elemento di grande esperienza all'interno della propria rosa. Dopo la lunga e vincente parentesi in bianconero alla Juve, con ben 11 trofei, Cuadrado ha vestito soltanto il... nerazzurro: prima l'Inter, poi l'Atalanta e ora il Pisa. Una meta scelta, per stessa ammisione del calciatore, anche per conquistare un posto al prossimo Mondiale.