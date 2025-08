Muller e Son giocheranno in Mls: ufficiali gli annunci di Vancouver Whitecaps e Los Angeles FC

La Major League Soccer si arricchisce di due nuove stelle: ufficiali gli acquisti di Thomas Muller e Heung-Min Son. A 35 anni l'attaccante del Bayern Monaco e della Germania riparte dagli: il tedesco ha firmato con i Vancouver Whitecaps . Per l'esperto giocatore un contratto annuale con un'opzione per il 2026. Muller quest'anno ha lasciato il Bayern Monaco , la sua casa per 25 anni. Il suo palmares comprende 13 titoli della Bundesliga e due Champions League . Son Heung-Min sarà avversario di Muller visto che è ufficialmente un nuovo giocatore del Los Angeles Fc . L'attaccante sudcoreano lascia il Tottenham dopo aver collezionato 454 presenze e 173 gol con gli Spurs in 10 anni e alzando da capitano la storica Europa League dello scorso anno.

Muller al Vancouver

"Non vedo l'ora di venire a Vancouver per aiutare questa squadra a vincere un campionato", ha detto Mueller in una nota. "Ho sentito grandi cose sulla città, ma prima di tutto vengo per vincere. Ho avuto ottime conversazioni con Axel Schuster e Jesper Sorensen, e ora non vedo l'ora di giocare davanti ai tifosi e di vedere tutti i tifosi uscire al BC Place mentre ci dirigiamo verso i playoff". I Whitecaps sono attualmente secondi nella Western Conference, a un punto dalla capolista San Diego ma con una partita in meno. "Non solo porta con sé un pedigree vincente e un'intelligenza calcistica eccezionale, ma anche un'instancabile etica del lavoro che valorizzerà l'intera squadra", ha affermato in una nota l'amministratore delegato dei Whitecaps, Schuster. "Whitecaps, scriviamo la storia", ha dichiarato il campione tedesco, vincitore del Mondiale nel 2014 in un video pubblicato sui canali della franchigia di Vancouver.

Son sulle orme di Chiellini

"Sonny è un'icona globale e uno dei giocatori più dinamici e vincenti del calcio mondiale", ha dichiarato John Thorrington, co-presidente e direttore generale dell'LAFC. "La sua ambizione, le sue capacità e il suo carattere sono perfettamente in linea con i valori dell'LAFC. Siamo orgogliosi che abbia scelto Los Angeles per il prossimo capitolo della sua straordinaria carriera. Sonny è un vincente affermato e una persona di livello mondiale, e siamo certi che saprà valorizzare il nostro club e ispirare la nostra comunità, sia dentro che fuori dal campo". "Son è l'ultimo di una serie illustre di stelle del calcio internazionale ad unirsi all'LAFC, seguendo le orme di Carlos Vela, Giorgio Chiellini, Olivier Giroud e degli ex compagni di squadra del Tottenham Gareth Bale e Hugo Lloris", si legge nella nota del club. Il campione coreano ha salutato così: "Sono incredibilmente orgoglioso di unirmi all'LAFC, un club con grandi ambizioni in una delle città sportive più iconiche al mondo". "Los Angeles ha una storia così ricca di campioni e sono qui per contribuire a scrivere il prossimo capitolo - ha aggiunto Son - Sono entusiasta di questa nuova sfida nella MLS. Sono venuto a Los Angeles per sollevare trofei e dare tutto per questo club, questa città e i suoi tifosi. Non vedo l'ora di iniziare".