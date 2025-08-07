Nico Paz, il Como rifiuta 40 milioni dalla Premier: quanto lo valuta e il ruolo del Real Madrid

Il Tottenham quest'anno vuole tornare protagonista anche in Premier League, dopo aver conquistato l'Europa League in finale contro il Manchester United e ritrovando la Champions League che gli Spurs avevano centrato l'ultima volta solamente con Antonio Conte in panchina. La società da quest'anno si è affidata al danese Thomas Frank che ha portato il Brentford in pochi anni dalla Championship a diventare una solida realtà della Premier League, dando il benservito ad Ante Postecoglou arrivato diciassettesimo in campionato. Parallelamente c'è stata anche la scelta dello storico capitano Son di firmare per il Los Angeles Fc dopo dieci stagioni in Inghilterra. Dunque è tempo di ringiovanire e di guardarsi intorno anche considerato il brutto infortunio occorso a James Maddison (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro).