Nico Paz, il Como rifiuta 40 milioni dalla Premier: quanto lo valuta e il ruolo del Real Madrid

Il Tottenham quest'anno vuole tornare protagonista anche in Premier League, dopo aver conquistato l'Europa League in finale contro il Manchester United e ritrovando la Champions League che gli Spurs avevano centrato l'ultima volta solamente con Antonio Conte in panchina. La società da quest'anno si è affidata al danese Thomas Frank che ha portato il Brentford in pochi anni dalla Championship a diventare una solida realtà della Premier League, dando il benservito ad Ante Postecoglou arrivato diciassettesimo in campionato. Parallelamente c'è stata anche la scelta dello storico capitano Son di firmare per il Los Angeles Fc dopo dieci stagioni in Inghilterra. Dunque è tempo di ringiovanire e di guardarsi intorno anche considerato il brutto infortunio occorso a James Maddison (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro).
Il Tottenham ci prova per Nico Paz, ma non basta
Il Tottenham continua a guardare con interesse alla Serie A in ottica mercato, ricordando che negli Spurs militano gli azzurri Vicario e Udogie. Gli inglesi ci hanno provato, come racconta Sky per Nico Paz con un'offerta da 40 milioni. Il Como valuta il gioiello argentino almeno 60, stessa valutazione di Assane Diao, arrivato a gennaio dal Betis Siviglia. Va ricordato che il destino di Nico Paz è legato al Real Madrid: i blancos detengono il 50 per cento sulla futura rivendita e un'opzione per poter pareggiare un'eventuale offerta o migliorarla per riprendersi il classe 2004 cresciuto nel vivaio madridista e ceduto a Cesc Fabregas per dargli la possibilità di curarne la crescita. Ora toccherà al Tottenham rilanciare o cambiare obiettivo.