Simeone ufficiale, al Torino dal Napoli: formula, cifre, dettagli e comunicati

Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Torino. L'attaccante classe '95, ha lasciato Napoli per unirsi alla corte di Marco Baroni. Dopo avere superato le visite mediche di rito nella mattina di giovedì 7, il giocatore ha poi firmato il contratto che regola il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Un'operazione che vedrebbe i granata impegnarsi a corrispondere circa 1 milione di euro a cui si sommerebbero altri 6 milioni più 1 di bonus. All'argentino invece, spetterebbero 1.5 milioni netti a stagione più bonus, rispetto a 1.7 più premi percepiti al Napoli. Questa la nota del club partenopeo: "La SSC Napoli ufficializza la cessione di Giovanni Simeone al Torino F.C. con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Simeone ha collezionato 103 presenze con il Napoli tra tutte le competizioni, realizzando 14 gol, di cui 5 in Champions, e 4 assist. Giovanni fa il suo esordio con la maglia azzurra il 28 agosto 2022, in occasione del pareggio contro la Fiorentina al Franchi. Il 7 settembre il Cholito segna al suo debutto in Champions, contro il Liverpool. Il 26 ottobre 2022, in Napoli-Rangers, Simeone diventa il secondo calciatore argentino a segnare 4 gol nei primi 4 match di Champions League. Il primo era stato il padre. Ha contribuito, con le sue qualità, la sua abnegazione e uno spirito di sacrificio encomiabile alla conquista di due scudetti. Grazie, Cholito!".
Il comunicato ufficiale
"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pablo Simeone, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva. Simeone è nato a Buenos Aires, in Argentina, il 5 luglio 1995. È cresciuto calcisticamente nelle giovanili del River Plate, dove ha giocato in prima squadra per due stagioni e vinto un campionato, una Copa Sudamericana e un Copa Libertadores. Nell’estate 2015 è stato ceduto al Banfield, dove ha messo a segno 12 reti in 36 gare. Nel 2016 è approdato in Italia, al Genoa: alla prima stagione ha messo a referto 36 presenze condite da 13 reti e 2 assist. L'anno successivo, dopo aver disputato ancora una partita di Coppa Italia in maglia rossoblù, è stato ingaggiato dalla Fiorentina: in Toscana ha collezionato 80 presenze, segnato 22 reti e servito 8 assist. Successivamente ha vestito le maglie di Cagliari (72 gare, 18 gol e 6 assist) e Verona (35 presenze, 17 reti e 6 assist). Nell'agosto del 2022 è stato acquistato dal Napoli: con i partenopei Simeone ha esordito in Champions League - segnando subito una rete nel 4-1 contro il Liverpool - e ha vinto due Scudetti, nel 2023 e nel 2025. Per lui, che con la Nazionale Under 20 ha vinto il Campionato sudamericano nel 2015 risultando il capocannoniere della competizione, anche 6 partite e un gol con l'Argentina. Tutto il Torino Football Club accoglie Giovanni Simeone con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".