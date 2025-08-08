Il Manchester United inguaia la… Juve! Ora Vlahovic per il Milan è solo un’alternativa

MILANO - Uno dopo l’altro, tutti i tasselli stanno andando a posto. Dopo Ardon Jashari - che ieri ha vissuto il suo primo giorno di lavoro a Milanello - è in arrivo Zachary Athekame. La gara giocata (e persa per 4-1) mercoledì nel campionato svizzero contro il Basilea, sarà per lui l’ultima con la maglia dello Young Boys: la chiusura dell’affare - con il cartellino valutato 9 milioni - è prevista entro il fine settimana. A Massimiliano Allegri - che già il 17 agosto vivrà la prima gara ufficiale a San Siro, contro il Bari in Coppa Italia - manca però ancora la ciliegina, ovvero il centravanti che dovrà indossare la maglia numero 9 lasciata vacante dall’addio, peraltro senza rimpianti, di Luka Jovic. E ieri sono arrivate importanti novità dall’Inghilterra, dove sono in azione gli intermediari inviati dal club rossonero per trattare Rasmus Hojlund con il Manchester United. Volano della trattativa, lo sbarco di Benjamin Sesko a Old Trafford per la modica cifra di 76,5 milioni più 8 di bonus incassata dal Lipsia. Hojlund, che già era in uscita, ora è un esubero da piazzare al più presto e per questo motivo il Manchester United ha detto sì alla formula del prestito (molto oneroso, almeno 5 milioni) con diritto di riscatto avente una valutazione complessiva del cartellino pari ad almeno 45 milioni, cifra necessaria perché i Red Devils non siano costretti a registrare una minusvalenza a bilancio.