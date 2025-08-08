Lo Spartak rinuncia, Coco resta. E sfuma Idzes

TORINO - "Se vogliamo che tu tto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi", scriveva Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo. Ed è un po’ quello che è accaduto nelle ultime settimane per quel che riguarda la difesa del Torino. Lo dicono le trattative che il Vagnati ha continuato a portare avanti sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Tutto, già da qualche settimana, sembra girare