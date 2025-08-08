Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Lo Spartak rinuncia, Coco resta. E sfuma Idzes

Con la permanenza del difensore Vagnati si è tirato indietro per il centrale del Venezia, che ora è un passo
Ivana Crocifisso
1 min
CocoidzesTorino
Lo Spartak rinuncia, Coco resta. E sfuma Idzes© LAPRESSE

TORINO - "Se vogliamo che tu tto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi", scriveva Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo. Ed è un po’ quello che è accaduto nelle ultime settimane per quel che riguarda la difesa del Torino. Lo dicono le trattative che il Vagnati ha continuato a portare avanti sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Tutto, già da qualche settimana, sembra girare

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte