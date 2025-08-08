Kolo Muani, nuovo assalto Premier! La promessa Juve ora innervosisce il Psg

Fino a quando aspetterà Kolo Muani secondo voi? Perché la situazione è chiara a tutti, per primo a lui: fino a che la Juve non sistema Vlahovic non chiude l'operazione Kolo. E la situazione Vlahovic si è un po' complicata nelle ultime ore, perché il Milan si è buttato su Hojlund dello United e rischia di lasciare la Juve (e Vlahovic) con il cerino in mano. Ora, non è detto che il Milan riesca a trovare tutte le intese necessarie per prendersi Hoijlund, così Vlahovic ci spera ancora. E ci spera anche Kolo. Ma fino a quando Kolo aspetterà la Juve? Lui ha promesso di tenere duro, anche fino al 31 agosto, e finora ha mantenuto la parola, perché tutte le proposte arrivare al Psg (dalla Premier soprattutto) sono state respinte al mittente da Kolo, che vuole solo la Juve. Bisogna capire fino a che punto avrà modo di dire no, perché se rimanesse al Psg, gli hanno già chiarito che non troverebbe spazio nella rosa di Luis Enrique.

La volontà di Kolo e la Premier sullo sfondo

Ora il nuovo assalto arriva dal Newcastle: secondo Sky Germania, infatti, sono state avviate trattative con il Psg. Sarà un altro no? La Juve, da parte sua ha rassicurato Kolo che, prima del 31 agosto, una soluzione per Vlahovic verrà trovata e, in quel momento, lui potrà tornare alla Juve. È una situazione tesa, ma le parti si sentono ancora garantite dalle loro promesse. Ad ogni modo, che Kolo Muani abbia convinto Tudor è ormai sotto gli occhi di tutti. Prima ha ribaltato le gerarchie dandogli spazio, a discapito di Vlahovic, e poi, in sede di rinnovo, ha chiesto al club di provare a riportarlo a Torino. Lui, dal ritiro del Paris Saint-Germain, continua a lanciare messaggi mandando like a contenuti che riguardano il mondo Juve e i suoi ex compagni. L’intenzione è chiara, da parte di tutti: l’attaccante francese farebbe oggi le valigie per tornare a Torino, la Juventus lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Il problema non è dunque l’intenzione, ma l’attenzione delle altre squadre. Fin qui l’interesse della Premier League non si è concretizzato in un’offerta che convincesse il club parigino. E, quindi, per la Juventus, passa un’altra giornata interlocutoria ma che, certo, non la vede assistere passiva allo scorrere degli eventi.

Le basi per la trattativa col Psg. E Barido...

Come stanno realmente le cose tra il club parigino e la Juventus? Il Psg, che ovviamente detiene il cartellino dell'attaccante francese, fissa il prezzo intorno ai 50 milioni e preferirebbe una cessione a titolo definitivo, ma più il tempo passa e più si restringono i margini. La Juventus, dal canto suo, punta ad un prestito oneroso che, solo la prossima estate, si trasformerebbe in acquisto definitivo: un modo per dilazionare la spesa. Nelle continue chiacchierate, si prova ad esplorare sentieri non ancora battuti. Qualcuno ne indica uno che porta al settore giovanile bianconero, un talento da inserire nella trattativa per abbassare il costo fisso. Dagli spifferi spunta il nome di Barido, trequartista argentino dell’Under 20: per adesso è solo una suggestione, un vociare in sottofondo, ma attenzione perché qualcuno potrebbe decidere di alzare il volume e ascoltare con maggiore interesse, facendosi magari ingolosire dalla possibilità di andare a rinforzare il settore giovanile parigino.

