Thiaw, né Juve... né Milan: futuro in Premier, offerta shock del Newcastle

MILANO - Il futuro di Malick Thiaw non sarà alla Juventus, nell'ambito dell'affare Dusan Vlahovic, ma neppure al Milan, nonostante il recente apprezzamento del neo-tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Il fresco 24enne - li ha compiuti ieri - di ruolo difensore centrale e all'occorrenza terzino o mediano, nazionale tedesco ma con papà senegalese e mamma finlandese, sarebbe infatti a un passo dal Newcastle: decisivo, in tal senso, sarebbe stato il rilancio del club inglese con un'offerta da 40 milioni di euro bonus inclusi.