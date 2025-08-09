Thiaw, né Juve... né Milan: futuro in Premier, offerta shock del Newcastle

MILANO - Il futuro di Malick Thiaw non sarà alla Juventus, nell'ambito dell'affare Dusan Vlahovic, ma neppure al Milan, nonostante il recente apprezzamento del neo-tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Il fresco 24enne - li ha compiuti ieri - di ruolo difensore centrale e all'occorrenza terzino o mediano, nazionale tedesco ma con papà senegalese e mamma finlandese, sarebbe infatti a un passo dal Newcastle: decisivo, in tal senso, sarebbe stato il rilancio del club inglese con un'offerta da 40 milioni di euro bonus inclusi.
I numeri col Milan
Malick Thiaw, dopo essere passato per i vivai di Kalkum-Wittlaer, Fortuna Dusseldorf, Bayer Leverkusen e Borussia Moenchengladbach, è sbarcato nel 2015 - appena 14enne - allo Schalke 04, club con il quale - a partire dal 2020-21 - ha mosso i primi passi da calciatore professionista. Trasferitosi al Milan durante l'estate del 2022 per poco meno di 10 milioni, lascerà il club meneghino dopo tre stagioni, 85 presenze complessive, un gol, due assist e un trofeo, la Supercoppa Italiana vinta lo scorso anno contro l'Inter.
