Chiamatelo Kolo MuaNO: scacciata la Premier e i petrodollari, la sua Arabia è la Juventus

C’è solo la Juve nella testa e a questo punto potremmo anche dire nel cuore di Randal Kolo Muani . L’attaccante francese, infatti, sta respingendo una dietro l’altra tutte le offerte che i suoi rappresentanti, ma soprattutto il Paris Saint Germain , gli stanno recapitando da diversi giorni per provare a smuoverlo da quello che per lui è diventato un chiodo fisso: tornare a giocare in Serie A . Ovviamente con la maglia bianconera, ca va san dire. E allora avanti tutta per il ritorno a Torino del centravanti . Il tutto con la regia dei connazionali Damien Comolli e Francois Modesto che non vedono l’ora di accaparrarselo e regalarlo a Igor Tudor .

Juve-Psg, contatti quotidiani

I contatti tra il dg bianconero e l’entourage della punta transalpina sono ormai quasi quotidiani e hanno già prodotto un’intesa di massima per un contratto fino al 2030 da circa 7 milioni a stagione. Avanti tutta, verrebbe da dire: provando al tempo stesso a strappare dai parigini le condizioni più vantaggiose possibili. La Juve, infatti, punta a chiudere l’operazione a cifre inferiori rispetto alle richieste transalpine (intorno ai 55 milioni di euro). Un affare destinato ad andare in porto attraverso la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni (ancora da individuare, ma che alla fine non dovrebbero risultare troppo complicate da raggiungere) per un pacchetto complessivo intorno ai 45 milioni. Almeno questa sarebbe la cifra che vuole spendere la Vecchia Signora per riportare a casa il classe 1998, che da par suo sta facendo decisamente un’ottima sponda alle mosse juventine.

Kolo Muani, le offerte rifiutate

Kolo Muani, infatti, ha declinato da tempo le avance arrivate dalla Turchia (Fenerbahce e Besiktas l’avevano cercato a inizio luglio), così come non ha voluto approfondire gli interessamenti arrivati negli ultimi venti giorni da Oltremanica (Tottenham in primis; mentre il Newcastle - al di lá dei rumors - non ha mai ricevuto segnali da apertura dalla punta, tanto da essersi diretto su Samu Agehowa Omorodion del Porto). Neppure una cascata di petrodollari l’ha fatto vacillare. Quelli che era disposto a mettere sul piatto il Neom FC di Christophe Galtier per portarlo a giocare in Arabia Saudita. Si sussurra di uno stipendio da 15-20 milioni netti all’anno, ma in realtà non si è neanche arrivati sul punto di discuterne visto che Randal ha immediatamente stoppato ogni tipo di iniziativa, ribadendo di voler aspettare la Juve. Dalle parti della Continassa considerano Kolo Muani un tassello prezioso nella costruzione della nuova Juventus: la dirigenza bianconera, infatti, intende affiancarlo il prima possibile a David per comporre una super coppia d’attacco. Per la gioia di tutti i tifosi e soprattutto dei suoi ex compagni, che gli sono rimasti molto legati.