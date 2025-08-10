 Leoni, Okoli, Comuzzo: Allegri, la difesa al centro del villaggio e del mercato Milan

MILANO - Mentre Allegri lo mandava in campo per gli ultimi nove minuti dell’amichevole di ieri col Leeds, il club rossonero definiva i dettagli della cessione di Malick Thiaw al Newcastle. La trattativa ieri ha ricevuto gli ultimi ok dall’ad Furlani e le due società hanno concordato su bonus, rate e struttura dell’operazione. Thiaw ieri sera ha raggiunto Londra dove oggi la squadra rossonera sfiderà il Chelsea, questa mattina tornerà a Milano e in serata ripartirà per Newcastle dove domani svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto da cinque anni a 4 milioni con i Magpies, dove ritroverà l’ex compagno Tonali.
Per il Milan, un’ottima operazione a livello economico: il tedesco, acquistato nell’estate del 2022 per 8 milioni circa (il suo prezzo storico è poi incrementato con i bonus fino a 9.3 milioni), è stato ceduto per una somma complessiva di 42 (38 milioni di base più 4 di bonus). Considerando che il peso a bilancio dell’ex Schalke 04 al 30 giugno era di 3.71 milioni, la plusvalenza sarà superiore ai 35 milioni. Thiaw, dopo aver rifiutato a giugno il Como (il Milan aveva detto sì a 25 milioni), durante il ritiro estivo ha conquistato Allegri che lo ha promosso titolare, tant’è che lo stesso tecnico, con Tare, hanno provato a convincere il tedesco a restare, proponendo anche un prolungamento del contratto con stipendio alzato da 0.8 milioni a 3.5. Niente da fare. E adesso il Milan ha bisogno di almeno un nuovo difensore centrale.
Due centrali per Allegri: Leoni priorità
Almeno perché Allegri sta continuando a puntare sulla difesa a tre e non è escluso che da qui a fine agosto Tare non provi a prendere non uno, bensì due nuovi difensori. Sicuramente ci sarà un investimento importante su un elemento di prospettiva, meglio se italiano, ma il ds albanese a giugno aveva messo nel mirino anche il connazionale Djimsiti dell'Atalanta, 32 anni e contratto in scadenza nel 2026. Chissà che a fine mercato... Prima, serve però trovare un nuovo titolare che possa alternarsi con Tomori, Gabbia e Pavlovic. In cima alla lista, da tempo, ci sono Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina. Chiaramente Leoni è il preferito, anche da Allegri per la sua possanza fisica, però il Parma non vorrebbe cedere il ragazzo, convinto di poter incassare molto di più fra una stagione. Oggi i ducali vogliono 40 milioni più che 35. Soldi che ha il Liverpool, fortemente interessato, non ancora l'Inter (che ha però il sì del ragazzo). Il Milan ora ha i fondi per intrigare il Parma, però bisognerà vedere se da Casa Milan arriverà l'ok a investire per un ragazzo di 18 anni con 17 presenze in A la stessa cifra che incassata per Thiaw.
L'affondo di Tare per Hojlund e Musah
Costa leggermente meno Comuzzo. A gennaio i viola respinsero l'assalto del Napoli, recentemente ci ha provato l'Al-Hilal di Inzaghi, ma niente. Di sicuro, oggi a meno di 30 milioni la Fiorentina non ascolta proposte. Attenzione poi a un terzo nome, sempre italiano e con costi più contenuti: Caleb Okoli, in uscita dal Leicester. Il centrale fisicamente può ricordare Thiaw (e Leoni) e il Leicester lo vende a 20-25 milioni. In più, il giocatore ex Atalanta è seguito dall'agenzia guidata da Frank Trimboli, molto vicina a Casa Milan (vedi Ricci). Il Milan ha anche altre opzioni sul tavolo, pure all'estero, e la prossima settimana cercherà di stringere, visto che il 17 agosto inizierà la stagione contro il Bari in Coppa Italia.
Tare oggi a Londra potrebbe avere nuovi contatti, oltreché col Manchester United per Hojlund (ne parliamo a parte), anche col Nottingham Forest, in pressing su Musah con una proposta da 30 milioni. Oggi in Svizzera lo Young Boys di Athekame gioca contro il Sion, da domani il Milan confida di chiudere l'operazione per il terzino destro: 9 milioni l'offerta, 10 la richiesta, difficile si vada alla rottura.
