 Leoni, Okoli, Comuzzo: Allegri, la difesa al centro del villaggio e del mercato Milan

MILANO - Mentre Allegri lo mandava in campo per gli ultimi nove minuti dell’amichevole di ieri col Leeds, il club rossonero definiva i dettagli della cessione di Malick Thiaw al Newcastle . La trattativa ieri ha ricevuto gli ultimi ok dall’ad Furlani e le due società hanno concordato su bonus, rate e struttura dell’operazione. Thiaw ieri sera ha raggiunto Londra dove oggi la squadra rossonera sfiderà il Chelsea, questa mattina tornerà a Milano e in serata ripartirà per Newcastle dove domani svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto da cinque anni a 4 milioni con i Magpies, dove ritroverà l’ex compagno Tonali .

Per il Milan, un’ottima operazione a livello economico: il tedesco, acquistato nell’estate del 2022 per 8 milioni circa (il suo prezzo storico è poi incrementato con i bonus fino a 9.3 milioni), è stato ceduto per una somma complessiva di 42 (38 milioni di base più 4 di bonus). Considerando che il peso a bilancio dell’ex Schalke 04 al 30 giugno era di 3.71 milioni, la plusvalenza sarà superiore ai 35 milioni. Thiaw, dopo aver rifiutato a giugno il Como (il Milan aveva detto sì a 25 milioni), durante il ritiro estivo ha conquistato Allegri che lo ha promosso titolare, tant’è che lo stesso tecnico, con Tare, hanno provato a convincere il tedesco a restare, proponendo anche un prolungamento del contratto con stipendio alzato da 0.8 milioni a 3.5. Niente da fare. E adesso il Milan ha bisogno di almeno un nuovo difensore centrale.

Due centrali per Allegri: Leoni priorità

Almeno perché Allegri sta continuando a puntare sulla difesa a tre e non è escluso che da qui a fine agosto Tare non provi a prendere non uno, bensì due nuovi difensori. Sicuramente ci sarà un investimento importante su un elemento di prospettiva, meglio se italiano, ma il ds albanese a giugno aveva messo nel mirino anche il connazionale Djimsiti dell'Atalanta, 32 anni e contratto in scadenza nel 2026. Chissà che a fine mercato... Prima, serve però trovare un nuovo titolare che possa alternarsi con Tomori, Gabbia e Pavlovic. In cima alla lista, da tempo, ci sono Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina. Chiaramente Leoni è il preferito, anche da Allegri per la sua possanza fisica, però il Parma non vorrebbe cedere il ragazzo, convinto di poter incassare molto di più fra una stagione. Oggi i ducali vogliono 40 milioni più che 35. Soldi che ha il Liverpool, fortemente interessato, non ancora l'Inter (che ha però il sì del ragazzo). Il Milan ora ha i fondi per intrigare il Parma, però bisognerà vedere se da Casa Milan arriverà l'ok a investire per un ragazzo di 18 anni con 17 presenze in A la stessa cifra che incassata per Thiaw.