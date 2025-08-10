Tuttosport.com

Dollarumma è tornato Donnarumma

Destino ingiusto e un pò crudele per il portiere della Nazionale: dall'addio al Milan al ben servito del Psg
Riccardo Signori
1 min
Dollarumma è tornato Donnarumma© Marco Canoniero

È proprio vero che il destino mescola le carte e noi giochiamo. Guardate il caso di Gigio Donnarumma. Se ne andò da Milano inseguendo uno stipendio più che appagante, e magari non credendo nel destino felice di quel Milan. Eppure il club lo aveva fatto crescere, migliorare, diventare famoso. Ma lui scappò, attratto dal danaro francese del Paris Saint Germain, senza alcuna riconoscenza. Il popolo milanista lo ribatt

