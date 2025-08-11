Calciomercato Serie A: Sancho, spunta la Roma. Il Genoa dà De Winter ad Allegri e guarda alla Juve

C’è chi dice no. Al posto di Vasco Rossi ci ha pensato Rocco Commisso a esplicitare il rifiuto dinanzi a tutte le proposte arrivate per Pietro Comuzzo . Il gioiello classe 2005 rimarrà dunque alla Fiorentina, che lo considera incedibile nonostante le tante richieste arrivate da Italia (Milan) e Premier League (Bournemouth, Manchester United e Southampton). Il segnale di come le ambizioni dei iola siano sempre più importanti. Intanto la dirigenza toscana conta di chiudere al più presto gli accordi per i rinnovi di Mandragora (fino al 2029) e Kean (2030) con relativi aumenti di ingaggio. Continua la ricerca della Roma di un esterno offensivo di piede destro: l’ultima idea dei giallorossi - dopo l’ennesimo diniego da parte del City per Echeverri - porta sull’altra sponda di Manchester, dove lo United ha fissato a quota 20 milioni il prezzo di Jadon Sancho . Primi contatti avviati per l’ala inglese; mentre in difesa venerdì arriverà dal Legia Varsavia il giovane Ziolkowski per 6 milioni più bonus. Contratto fino al 2030 per il polacco.

La Lazio lavora ai rinnovi

Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Lazio, complice il mercato bloccato, può pensare solo ai rinnovi dei big: lavori in corso per blindare Gila, Romagnoli, Rovella e Guendouzi; mentre Cancellieri sembra destinato a restare dopo l’ottimo pre-campionato disputato. Motivo per cui i biancocelesti hanno declinato le avance dell’Olympiacos per l’attaccante. Il Parma è a un passo da Oliver Sorensen (Midtjylland): affare da 8 milioni con accordo fino al 2030 per il danese; mentre oggi Man volerà ad Eindhoven per firmare il contratto quadriennale con il Psv, che l’ha prelevato dai ducali per 9 milioni. Ufficiale Candè (Venezia) al Sassuolo, che è vicino al portiere Murić in prestito con diritto di riscatto dall’Ipswich. I neroverdi adesso aspettano una risposta dal terzino Mazzocchi (Napoli) e sono pronti a completare i rinnovi di Berardi e Thorstvedt. Sottil (Fiorentina) approda al Lecce in prestito secco. Previste per oggi le visite mediche di Sebastiano Esposito col Cagliari, che lo preleva dall’Inter per 4,5 milioni più il 40% sulla futura vendita in favore dei nerazzurri: contratto fino al 2030 per l’attaccante.

De Winter verso Allegri, Gonzalez via dalla Juve

Da una punta all’altra: ufficiale il ritorno di Meister (Rennes) a titolo definitivo al Pisa, che prende anche il centrale Troilo dal Belgrano per 5 milioni più il 50% sulla futura rivendita in favore degli argentini: i toscani però, in caso di salvezza, poteranno accaparrarsi la parte di cartellino rimasta ai nerocelesti per 5,5 milioni. Passi avanti del Verona per arrivare al giovane centrale classe 2005 Kofler (Sudtirol); mentre il portiere Montipò sta per rinnovare fino al 2028. Sfuma invece l’arrivo di Witsel all’Udinese: il belga ha rifiutato il biennale proposto dai friulani, preferendo per motivi familiari restare a giocare in Spagna: domani la firma col Girona. In entrata i bianconeri restano vigili su Karlsson (Bologna). Domani le firme di Silvestri e Bondo (in prestito dal Milan) con la Cremonese che vuole Maleh (Lecce), iniste per Terracciano (Milan) e ha chiesto al Wolverhampton Kalajdžić in prestito con diritto di riscatto. Infine il Genoa pensa a Gonzalez (Juventus) per rimpiazzare De Winter (andrà al Milan); mentre manca solo l’annuncio per il rinnovo di Martin (2027). Oggi prevista la firma coi rossoblù del giovane Lafont (Marsiglia).

