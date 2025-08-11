Donnarumma, Chevalier diventa un problema: in Premier iniziano a farsi avanti col Psg

Il Psg non fa sconti. Non almeno su Gigio Donnarumma, prossimo a lasciare Parigi dopo l'interruzione della trattativa sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Il portiere della Nazionale è stato nel mentre affiancato da Lucas Chevalier, unitosi alla corte di Luis Enrique a fronte di un esborso di 40 milioni di euro. Cifra che i parigini chiedono ora per l'ex Milan, sul cui profilo si sarebbero fatti avanti alcuni club di Premier League. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, gli agenti del giocatore avrebbero già avviato i contatti con il Chelsea di Enzo Maresca e il Manchester United di Ruben Amorim.
Dannarumma escluso dalla Supercoppa?
Il portiere azzurro potrebbe inoltre non risultare nella lista dei convocati per il prossimo impegno stagionale dei campioni d'Europa in carica, impegnati mercoledì 13 agosto nel match di Spercoppa Uefa contro il Tottenham. Gli uomini di Luis Enrique si presentano all'appuntamento reduci dal ko in finale al Mondiale per Club e prima ancora dallo storico trionfo di Champions contro l'Inter di Simone Inzaghi.