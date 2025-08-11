Donnarumma, Chevalier diventa un problema: in Premier iniziano a farsi avanti col Psg

Il Psg non fa sconti. Non almeno su Gigio Donnarumma, prossimo a lasciare Parigi dopo l'interruzione della trattativa sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Il portiere della Nazionale è stato nel mentre affiancato da Lucas Chevalier, unitosi alla corte di Luis Enrique a fronte di un esborso di 40 milioni di euro. Cifra che i parigini chiedono ora per l'ex Milan, sul cui profilo si sarebbero fatti avanti alcuni club di Premier League. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, gli agenti del giocatore avrebbero già avviato i contatti con il Chelsea di Enzo Maresca e il Manchester United di Ruben Amorim.