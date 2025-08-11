Coman, è addio al Bayern Monaco: vola in Arabia da Ronaldo, le cifre

Nuovo grande colpo per il calciomercato in direzione Arabia Saudita . L' Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha infatti chiuso per l'arrivo di Kingsley Coman dal Bayern Monaco . Un cambio importante per la carriere del francese, che lascia la Bundesliga addirittura dieci anni dopo dal suo arrivo in Baviera dalla Juventus . Il club saudita segna così l'ennesimo grande colpo della sua breve storia con l'obiettivo di rinforzare la rosa attorno a Ronaldo, che ora comporrà un attacco da sogno con Mané, Joao Felix e proprio Coman.

Al Nassr, fatta per Coman dal Bayern Monaco

Dopo alcuni di giorni di trattativa, il club saudita ha chiuso l'operazione per l'arrivo di Kingsley Coman dal Bayern Monaco con un'operazione a titolo definitivo per 30 milioni di euro. L'ex Juve firmerà un contratto triennale fino al 30 giugno del 2028, con un considerevole aumento di stipendio. Le visite mediche e la firma sono previsite già in settimana, con il francese che volerà presto in direzione Arabia Saudita. Per il club si tratta del terzo grande colpo della sessione estiva dopo l'annuncio del rinnovo di Cristiano Ronaldo. Prima del francese erano infatti arrivati Joao Felix dal Chelsea e Inigo Martinez dal Barcellona.