McKennie, la Roma chiama e la Juve fa il prezzo: Tudor e Gasperini opposti

Se foste Comolli, voi, lo vendereste McKennie? Siamo alle solite: come ogni estate, Weston McKennie è sul mercato e circolano voci di imminenti accordi con vari club. Quello che, in questo momento, sembra essere molto interessato è la Roma, che ha chiesto informazioni alla Juve. Gasperini vede in Wes un giocatore con il giusto dinamismo e lo spirito eclettico adatto al suo modello di gioco e così il club ha approcciato la Juve. Ma niente scambio con Cristante. Non si capisce se sia stato offerto dalla Roma o richiesto dalla Juve, si sa invece che la Roma smentisce di volerlo inserire in qualsiasi forma e la Juve nega l'interesse e, soprattutto, sottolinea che qualora dovesse vendere McKennie, lo farebbe solo per un'offerta in contanti di non meno di 25 milioni, anche se Wes va in scadenza a fine stagione. E 25 milioni sono una cifra che ha un po' frenato la Roma, per quanto non abbia troncato la trattativa.
McKennie, tra permanenza Juve e le sirene giallorosse
Dall'altra parte c'è Tudor, che non vede un ruolo da titolare per McKennie, ma come tutti gli allenatori che, negli ultimi anni, si sono alternati alla guida della Juventus, ha capito che la duttilità tattica dell'americano può tornargli utile, soprattutto nei classici momenti di emergenza nella stagione. Il centrocampista statunitense, in bianconero ormai dal 2020 - con la breve parentesi al Leeds nel 2023 - è reduce dalla movimentata gestione tecnica tra Thiago Motta e l'attuale tecnico dei bianconeri Igor Tudor, con cui ha collezionato 32 presenze in campionato, condite da due gol e quattro assist. Positivo, invece, è stato l'apporto di McKennie in Champions League, in cui ha disputato nove partite mettendo a segno tre reti, due delle quali in entrambe le sfide con il PSV. La versatilità dello statunitense potrebbe tornare utile a Tudor, ma al tempo stesso la sua duttilità tattica, interesserebbe e non poco al neo tecnico dei giallorossi, Gian Piero Gasperini. McKennie, infatti, potrebbe giocare dietro il centravanti in una delle due caselle sulla trequarti, può fare il "Thuram" e, all'occorrenza, anche sbattersi sulla fascia. Un jolly di questo genere, con una qualità discreta, non si trova molto facilmente, quindi il tecnico bianconero preferirebbe non mollarlo. A meno che l'offerta non sia davvero allettante e consentisse di acquistare un centrocampista molto più forte. E voi, cosa fareste?