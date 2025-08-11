McKennie, la Roma chiama e la Juve fa il prezzo: Tudor e Gasperini opposti

Se foste Comolli, voi, lo vendereste McKennie? Siamo alle solite: come ogni estate, Weston McKennie è sul mercato e circolano voci di imminenti accordi con vari club. Quello che, in questo momento, sembra essere molto interessato è la Roma, che ha chiesto informazioni alla Juve. Gasperini vede in Wes un giocatore con il giusto dinamismo e lo spirito eclettico adatto al suo modello di gioco e così il club ha approcciato la Juve. Ma niente scambio con Cristante. Non si capisce se sia stato offerto dalla Roma o richiesto dalla Juve, si sa invece che la Roma smentisce di volerlo inserire in qualsiasi forma e la Juve nega l'interesse e, soprattutto, sottolinea che qualora dovesse vendere McKennie, lo farebbe solo per un'offerta in contanti di non meno di 25 milioni, anche se Wes va in scadenza a fine stagione. E 25 milioni sono una cifra che ha un po' frenato la Roma, per quanto non abbia troncato la trattativa.