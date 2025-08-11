Raspadori, addio al Napoli ufficiale: è un nuovo giocatore dell'Atletico

Napoli, ufficiale l'addio di Raspadori

Il club azzurro ha ringraziato così il suo ex attaccante: "La SSC Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Giacomo Raspadori al Club Atletico de Madrid. Il 28 agosto 2022 Jack fa il suo esordio in azzurro, in occasione del pareggio del Franchi contro la Fiorentina. Il 10 settembre il suo primo indimenticabile sigillo al Maradona, decidendo nei minuti finali la partita contro lo Spezia. Quattro giorni dopo Jack sigla la sua prima rete in Champions, nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers. Con il Napoli ha collezionato 109 presenze, firmando 18 gol e 10 assist, contribuendo alla conquista di due scudetti. Grazie, Jack!".

L'Atletico Madrid accoglie Raspadori

Questo invece il lungo comunicato dell'Atletico Madrid sull'operazione: "Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atlético Madrid, dopo che il nostro club e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il suo trasferimento. L'attaccante ha superato le visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas - Invictum dell'Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid. Si è poi recato presso gli uffici del club al Riyadh Air Metropolitano, dove ha firmato il suo contratto quinquennale con il nostro club. Il giocatore italiano (Bentivoglio, 18 febbraio 2000) è un calciatore versatile che può giocare in tutti i ruoli offensivi e dietro le punte. Ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Sassuolo nel 2009. Il suo esordio con la prima squadra è avvenuto 10 anni dopo, il 26 maggio 2019, in una partita contro l'Atalanta. Raspadori ha giocato 82 partite con il Sassuolo, segnando 18 gol e fornendo nove assist. Nell'estate del 2022, ha firmato per il Napoli, con cui ha vinto la Serie A nella sua prima stagione e di nuovo nella stagione 2024/25. Ha giocato 109 partite con la squadra partenopea, realizzando 18 gol e 10 assist. L'attaccante è un nazionale italiano. Ha esordito in nazionale maggiore all'età di 21 anni, il 4 giugno 2021, in una partita di preparazione a EURO 2020. È stato convocato per la competizione, in cui ha giocato una partita ed è stato incoronato campione. Ad oggi, ha giocato 40 partite, segnando nove gol e fornendo sei assist. Benvenuto, Giacomo!".