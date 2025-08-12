Lookman sempre in vacanza e senza preparazione, agenti in Italia: appuntamento con Inter e Atalanta

Il Galatasaray si muove per Benjamin Pavard . Al momento siamo ai sondaggi esplorativi ma - giurano in Turchia - presto arriverà un’offerta ufficiale all’ Inter . Visti i precedenti legati a Calhanoglu (soprattutto) e Sommer, è lecito essere un po’ diffidenti sull’argomento, anche perché servirebbe un’offerta importante, da una ventina di milioni, per permettere all’Inter di vendere il francese senza fare una minusvalenza. I turchi si sarebbero mossi su input di Okan Buruk , alla ricerca di rinforzi di spessore internazionale per condurre al meglio la campagna in Champions. L’Inter rimane in attesa: di certo non ci saranno movimenti in entrata senza uscite, almeno nel reparto difensivo, e il fatto che il Milan abbia tolto dal mercato Koni De Winter - il prescelto nel caso salutasse Pavard - non crea ansia a latitudini nerazzurre. Il mercato - senza aspettare i saldi dell’ultima settimana - offre già oggi occasioni interessanti tra cui, per esempio, Trevoh Chalobah, in uscita dal Chelsea, profilo da sempre seguito con attenzione da Ausilio e Baccin. La bonaccia è soltanto apparente intorno ad Ademola Lookman . Gli emissari della Roof - agenzia che cura gli interessi del nigeriano, sono attesi nuovamente in Italia dopo essere stati impegnati a Barcellona sul fronte ter Stegen.

Lookman, il patto con l’Inter regge

Fissati appuntamenti tanto con l’Inter, quanto con l’Atalanta, per tornare a smuovere le acque. Il giocatore intanto ha lasciato il buen retiro in Algarve per andare a Londra, dove ha casa e può passare queste giornate ricche di pensieri e tensioni nell’ambiente ovattato dei famigliari. Il patto con l’Inter regge e i nerazzurri sono disposti anche a correre il rischio di non averlo a disposizione per le prime due di campionato: Lookman non ha ancora fatto un allenamento in tutta l’estate, tranne quelli con un preparatore ingaggiato per tenersi in forma una volta guarito dal problema al polpaccio sinistro che lo aveva messo ko a inizio ritiro e quindi - una volta ingaggiato - andrà fatta interamente la preparazione. Marotta e Ausilio, come sottolineato, tengono la barra dritta e non vogliono affondare su possibili alternative, però il fatto che Christopher Nkunku abbia detto di no al Lipsia perché aspetta un top club è comunque un segnale importante da tenere in considerazione qualora l’empasse sul nigeriano dovesse continuare a essere tale. Postilla sull’U23 che ha ingaggiato Antonio David, terzino sinistro classe 2004 in arrivo dal Cesena in prestito con diritto di riscatto.