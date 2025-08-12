Grealish resta in Premier: ufficiale all’Everton, formula e cifre dell'affare

A tutto Grealish: il nuovo acquisto dei Toffees si presenta

Grealish, che vanta nel suo palmarès tre titoli di Premier League, due FA Cup, la Champions League, la Supercoppa UEFA e la Coppa del Mondo per Club all'attivo con il Manchester City, diventa il sesto acquisto di David Moyes in questa sessione estiva di calciomercato, dopo gli acquisti a titolo definitivo di Charly Alcaraz - con una breve parentesi in Serie A con la maglia della Juventus - e gli arrivi di Thierno Barry, Mark Travers, Adam Aznou e Kiernan Dewsbury-Hall. Il calciatore ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dell'Everton a seguito dell'ufficialità del suo trasferimento: "Sono felicissimo di aver firmato per l'Everton. È una cosa grandiosa per me, onestamente. Questo è un grande club, con grandi tifosi. Non appena ho parlato con l'allenatore, ho capito che c'era un solo posto in cui volevo andare. Sui social media sono stato inondato di messaggi dai tifosi dell'Everton, quindi c'è anche questo aspetto, ed è un altro motivo per cui ho scelto l'Everton". Ha poi concluso ringraziando i tifosi: "Voglio ringraziare i tifosi per tutti i messaggi che ho già ricevuto. Grazie per tutto l'amore e il supporto. Spero di potervi ricambiare ora e sono sicuro che lo farò."

Grealish e gli idoli dell'Everton

Il nuovo acquisto dell'Everton ha elencato anche le motivazioni che si celano dietro la scelta del suo numero di maglia: "C'è un motivo per aver scelto il numero 18", ha spiegato. "C'erano altri numeri, ma i miei due giocatori inglesi preferiti di sempre sono Wayne Rooney e Paul Gascoigne e so che entrambi indossavano il numero 18 qui. Quindi, non appena ho saputo che l'affare era vicino, ho dato un'occhiata e il numero 18 era libero, quindi era perfetto per me ed era l'unico numero che avrei preso da quel momento in poi. Ho parlato con Wayne [Rooney] prima di venire qui e gliel'ho detto – riguardo al numero 18 – quindi spero che anche lui sia contento!".