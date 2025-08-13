Rodrigo Muniz, 40 milioni e l'Atalanta ha il sostituto di Retegui. Napoli, Elmas vicino

Chissà se nella City avrà incontrato anche l’esule fuggiasco Ademola Lookman di stanza lì dopo la rottura con la società nerazzurra? Battute a parte, il blitz londinese di Luca Percassi è servito alla Dea per mettere le mani sull’erede di Retegui. L’ad dell’ Atalanta ha trovato una bozza d’intesa per ingaggiare dal Fulham l’attaccante Rodrigo Muniz per 40 milioni più bonus . Ritoccata la precedente offerta da 35 milioni più 5 di bonus (rifiutata domenica dagli inglesi). Per il classe 2001 pronto un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030 . Come possibile sostituto di Lookman piace sempre Moreira (Strasburgo), sul quale però ha una prelazione il Chelsea, il che potrebbe complicare il buon esisto della trattativa per il classe 2004.

Il mercato della Roma

A proposito di talenti offensivi: la Roma non molla la presa per El Diablito Echeverri. I giallorossi continuano a cercare l’intesa col Manchester City, che non vuole perdere il controllo sull’argentino e ha aperto la porta solo al prestito secco. Davanti poi la Roma tiene in caldo Nikola Krstovic del Lecce: pronto un contratto quinquennale per il montenegrino. Un colpo che può andare in porto in caso di partenza di Dovbyk, appetito da Leeds, West Ham e Sunderland. A Ferragosto è atteso nella Capitale il centrale Ziolkowski in arrivo dal Legia Varsavia per 6 milioni più bonus (intesa fino al 2030); mentre in uscita dai giallorossi ci sono Gollini, Kumbulla (piace a diversi club della Liga), Hermoso e Salah-Edinne; mentre il futuro dell’ex capitano Pellegrini resta ancora tutto da decifrare.

Il Napoli non molla Miretti

Idee chiare, invece, in casa Napoli, dove lunedì completeranno l’acquisto del terzino sinistro Gutierrez (Girona) per 20 milioni (contratto fino al 2030 da 2,3 milioni a stagione); mentre per la mediana restano in stand-by le piste Miretti (Juventus) e Fabbian (Bologna). In avanti vanno però registrati passi avanti per l’esterno offensivo Elmas, che ha già dato la sua piena disponibilità al ritorno in maglia azzurra. Avviati i contatti col Lipsia per trovare una quadra su cifre e formula (i tedeschi spingono per la cessione a titolo definitivo). Il macedone piace molto a Conte per la grande duttilità e capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco.