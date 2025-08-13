Vitinha o Colombo: Vieira, dubbi davanti 

La domanda più gettonata tra i tifosi del Genoa - pur in un clima di entusiasmo e fiducia - è sempre la stessa. Riusciranno Colombo e Vitinha a non far rimpiangere Pinamonti? Nel contesto di un mercato che ha rinforzato i rossoblù soprattutto sulla trequarti - con gli arrivi di Stanciu, Gronbaek e Valentin Carboni su tutti - puntellando anche la difesa con Ostigard nonostante la cessione di De Win