Vitinha o Colombo: Vieira, dubbi davanti 

Il portoghese ha doti tecniche e lega il gioco, anche se segna poco. L’italiano cerca la consacrazione
Marco Bisacchi
1 min
Vitinha o Colombo: Vieira, dubbi davanti © Getty Images

La domanda più gettonata tra i tifosi del Genoa - pur in un clima di entusiasmo e fiducia - è sempre la stessa. Riusciranno Colombo e Vitinha a non far rimpiangere Pinamonti? Nel contesto di un mercato che ha rinforzato i rossoblù soprattutto sulla trequarti - con gli arrivi di Stanciu, Gronbaek e Valentin Carboni su tutti - puntellando anche la difesa con Ostigard nonostante la cessione di De Win

