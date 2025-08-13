Athekame al Milan, è fatta: Allegri ha il suo nuovo terzino, le cifre dell'operazione

Il Milan continua a muoversi sul mercato in vista dell'esordio in gare ufficiali, con il primo turno di Coppa Italia in programma contro il Bari il prossimo 17 agosto. Dopo la cessione di Thiaw e l'arrivo di De Winter, i rossoneri hanno infatti chiuso la trattativa con lo Young Boys per Zachary Athekame . Un altro rinforzo in difesa per Massimiliano Allegri , questa volta nel ruolo di terzino destro. Il tutto nell'attesa di definire la situazione per il nuovo attaccante, con la possibile pista che potrebbe portare a Dusan Vlahovic .

Milan, fatta per Athekame

Dopo settimane di trattative, il Milan ha raggiunto l'accordo verbale con lo Young Boys per il cartellino di Zachary Athekame. Il terzino svizzero classe 2004 approderà così in Serie A sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Nella giornata di oggi è previsto lo scambio formale dei documenti, con il calciatore che attende il via libera per muoversi in direzione Milano per le visite mediche e la firma sul contratto. Un'altra operazione portata a termine da Igli Tare in questa sessione di mercato per rinforzare la squadra di Massimiliaano Allegri dopo quelle per Modric, Ricci, Estupinian, Jashari e De Winter.