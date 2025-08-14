Conte si aspetta altri regali per la ricostruzione Napoli: l'ultima idea

La ricostruzione continua. Neppure lo scudetto conquistato pochi mesi fa ha ammorbidito Antonio Conte che, con il consueto piglio da generale, non ha smesso di tenere tutti sul pezzo. Anche perché - a detta del tecnico salentino - nessuna squadra è cambiata come il Napoli negli ultimi 24 mesi: "Nel giro di un anno dal mio arrivo abbiamo preso e cambiato 13 giocatori, ma sono stati venduti dei top player come Osimhen e Kvaratskhelia . Significa che siamo un club che continua la ricostruzione , un cantiere aperto. Non tutti i club che puntano ad essere competitivi o che hanno vinto lo scudetto possono creare tutto questo movimento. Abbiamo vinto il campionato dopo il primo anno, in maniera straordinaria, ma ci serve ancora uno step". Un avviso ai naviganti che fa rima col calciomercato, dal quale il condottiero salentino si attende ancora qualche regalo: "Sul mercato io, così come il presidente, mi aspetto di completare la rosa. Se servono ancora 2-3 rinforzi per il Napoli? Se uno mette i nomi e fa i campetti riesce facilmente a trovare il numero giusto...".

Napoli: idea Godts

Tradotto: mancano un vice di Lorenzo (il nome più caldo rimane Juanlu Sanchez del Siviglia: offerti 17 milioni agli andalusi), un terzino sinistro (lunedì visite mediche a Villa Stuart per Miguel Gutierrez prelevato dal Girona per 20 milioni: firmerà un contratto fino al 2030 da 2,3 milioni a stagione), un centrocampista (rimane in auge il nome di Giovanni Fabbian del Bologna, anche se non si escludono sorprese) e soprattutto un esterno offensivo di piede destro. Inutile negare che il prescelto, prima del rilancio-monstre del Nottingham Forest, fosse Dan Ndoye come confermato dallo stesso Conte: "Sul mercato facciamo le cose per bene e ci sono ora varie valutazioni: il primo nome nella lista era Ndoye, ma erano cifre troppo alte. Non da Napoli". In effetti 46 milioni per il cartellino e 5 milioni netti a stagione come stipendio per un elemento reduce sì da una grande annata, ma finora altalenante rappresentavano una cifra fuori concorso per il nostro calcio. Non però per la Premier che economicamente viaggia a un’altra velocità rispetto alla Serie A. L’ultima idea per il ruolo di esterno d’attacco porta al giovane Mika Godts (ala sinistra classe 2005 dell’Ajax per il quale gli azzurri hanno sondato il terreno), oltre ai vari Chiesa ed Elmas.

Vergara impressiona tutti

Rimane, infatti, libero solamente uno slot over (valido per i calciatori nati prima dell’1 gennaio 2003) e i Campioni d’Italia devono decidere se usarlo in mezzo al campo o davanti. Riflessioni in corso. Occhio poi al giovane Antonio Vergara. Il classe 2003 ha impressionato tutti in questa pre-season. Tanto che - nonostante diverse richieste arrivate da società di A per il prestito - dovrebbe restare alla corte di Conte: "Vergara ha qualità e struttura fisica. La mia volontà è che lui rimanga e lavori con noi come accaduto ad Hasa. Vergara ha fatto uno step importante e e ci potrà dare una mano". Infine Conte ha svelato il traguardo che si è posto per il suo ciclo azzurro: "Il mio obiettivo è quello di dare stabilità al club ad alti livelli". Certo che se Don Antonio dovesse rivincere il Tricolore entrerebbe nella leggenda. Mai nessuno a Napoli ha vinto il campionato per due anni di fila. Neppure sua maestà Maradona. Per chi come Conte ama scrivere la storia non c’è sfida più bella di questa.