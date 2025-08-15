Nico Gonzalez-Atletico Madrid porta Molina? La posizione della Juve. O’Riley avanza, Douglas Luiz...

Sono giorni caldi per l’agente Josè Titolo . Il mercato intorno al suo assistito Nico Gonzalez sembra poter decollare da un momento all’altro dopo settimane d’attesa . I contatti coi club arabi del mese di giugno non sono poi sfociati in offerte concrete per la Vecchia Signora, che - non è un mistero - ha messo in uscita l’esterno classe 1998. Ecco perché il suo procuratore da ormai un mese sta sondando il mercato europeo, con un occhio di riguardo ai due campionati che il suo cliente gradirebbe frequentare, ovvero Liga e Premier League . Quello spagnolo sarebbe sicuramente più congeniale alle sue caratteristiche tecniche, tanto che la prima chiamata era stata effettuata a un estimatore di vecchia data di Nico come il Cholo Simeone . Tre settimane fa, però, i Colchoneros non avevano ancora venduto altrove Samuel Lino (volato poi al Flamengo) ed erano orientati a chiudere per Enzo Millot (Stoccarda).

Così l’entourage dell’argentino aveva allacciato i contatti coi club inglesi, in particolare Everton e Fulham. I Toffees hanno poi puntato su Grealish; mentre i londinesi restano interessati anche se la priorità rimane Kevin dello Shakhtar. E come in una sorta di effetto domino nelle ultime 24-36 ore sono ripartiti i contatti con l’Atletico, che nel frattempo ha visto sfumare le altre piste su cui stava lavorando. Il più classico dei ritorni di fiamma, verrebbe da dire. In fondo Nico al Cholo è sempre piaciuto e pure il numero 11 gradirebbe passare alle dipendenze di uno dei top allenatori a livello internazionale. Oltretutto nell’anno che porta al Mondiale. Obiettivo che Gonzalez vuole centrare a tutti i costi.

Futuro Nico Gonzalez, la posizione della Juventus

La Juve però non può né vuole fare sconti, avendo caricato su questo bilancio l’obbligo di riscatto per 25 milioni più i vari bonus da sommare agli 8 già pagati un anno fa alla Fiorentina per il prestito oneroso. Ecco perché dalla Continassa partono da una richiesta di 30 milioni, aprendo per la porta a un prestito con obbligo. La palla passa ora ai madrileni che dovranno decidere se affondare il colpo o se provare a limare le cifre. Come? Un’ipotesi è provare a sondare il terreno per qualche esubero dell’Atletico, ma non sembra esserci alcuna apertura ad oggi su Molina, già sondato nei giorni scorsi. Nel caso, la trattativa per l’argentino sarebbe separata dalla questione Nico, che a sua volta aprirebbe comunque le porte a un esterno in entrata.

Sancho vicino alla Roma, O'Riley e Douglas Luiz...

In tanti si aspettavano così la chiusura per Sancho, con il quale un accordo era stato trovato settimane fa, da limare invece quello con il Manchester United. No, non sarà così, salvo scenari al momento considerati improbabili. L’esterno inglese è più vicino alla Roma, pronta ad accontentare i Red Devils sul cartellino e il calciatore sull’ingaggio. Un’occasione sfumata. E a proposito di occasioni: O’Riley lo è, e avanza, perché si può chiudere in prestito. La cifra totale resta sui 30 milioni di euro ma al momento Comolli lo vede in alternativa a Douglas Luiz, che ha avuto altri contatti - positivi - con il Nottingham, e oggi bisserà. Quindi si procede spediti. Proprio il Forest ieri ha concluso l’arrivo di McAtee dal Manchester City: è un centrocampista, è costato 30 milioni di sterline.