Bologna, è arrivato Heggem: sorriso per Italiano

Antonio Conte è stato chiaro l’altro ieri in conferenza stampa: questo Napoli è ancora un cantiere aperto e servono altri tasselli per completarlo. Il Ferragosto potrebbe portare in dote al tecnico salentino il vice Di Lorenzo: trattativa entrata nel vivo per Juanlu Sanchez, che ha detto no a Wolverhampton e Nottingham Forest nei giorni scorsi per sbarcare in azzurro. Pronto un quinquennale: si attende nel giro di 48 ore la risposta del Siviglia all’offerta da 17 milioni più il 10% sulla futura vendita. Come esterno d’attacco crescono le quotazioni per il ritorno di Elmas dal Lipsia: il macedone ha messo i partenopei in cima alla lista delle preferenza e ha chiesto ai tedeschi la cessione. Si cerca l’intesa sulla formula dell’affare, che alla fine potrebbe prevedere il prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Capitolo laterale sinistro: lunedì sarà tempo di visite mediche e firme per Gutierrez, strappato al Girona per 20 milioni (contratto fino al 2030 da 2,3 milioni a stagione). In uscita Cheddira: la punta italo-marocchina ha messo in stand-by i greci del Paok in quanto preferisce restare in Italia, dove è spuntata l’Udinese. Primi contatti positivi che potrebbero evolvere in una vera e propria intesa nei prossimi giorni. Zanoli, invece, aspetta il Bologna (operazione in prestito con obbligo di riscatto per 6 milioni), ma i Campioni d’Italia libereranno lui e Mazzocchi solo dopo l’eventuale arrivo di Sanchez.
Leoni al Liverpool: quanto guadagna il Parma
Lo stesso Bologna si è assicurato il centrale Heggem dal Wba per 8 milioni (accordo fino al 2029); mentre come esterno offensivo i rossoblù valutano Gil in uscita dal Tottenham. La Roma prende Ziolkowski (Legia Varsavia), è vicina a Bailey (Aston Villa) e può cedere Kumbulla al Maiorca. Il Verona aspetta una risposta dal Galatasaray alla richiesta di prestito per Nelsson e può cedere Tchatchoua in Premier League per 12 milioni: sorpasso del Wolverhampton ai danni del Nottingham Forest (che ha pronto un quadriennale). Giovanni Leoni oggi firmerà il contratto col Liverpool fino al 2031: nelle casse del Parma 35 milioni più il 10% sulla futura vendita, i ducali si sono consolati soffiando al Pisa Troilo (Belgrano). Decisivo il rilancio nella notte con gli emiliani che hanno messo sul piatto 8 milioni più il 20% sulla futura vendita per superare l’offerta pisana da 5 milioni più il 50% sulla rivendita. Un colpo tira l’altro per la società del presidente Krause: ieri visite mediche per la punta Matija Frigan, prelevata dal Westerlo per 9 milioni. Restando in Emilia: il Sassuolo sta provando a convincere di nuovo Adli (Milan) ad approdare in neroverde; mentre come terzino destro resta in auge il nome di Patris (Sint Truiden). Infine Maleh (Lecce) a un passo dalla Cremonese: affare in prestito con obbligo; mentre per il mediano contratto fino al 2028.