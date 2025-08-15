Bologna, è arrivato Heggem: sorriso per Italiano

Antonio Conte è stato chiaro l’altro ieri in conferenza stampa: questo Napoli è ancora un cantiere aperto e servono altri tasselli per completarlo. Il Ferragosto potrebbe portare in dote al tecnico salentino il vice Di Lorenzo: trattativa entrata nel vivo per Juanlu Sanchez, che ha detto no a Wolverhampton e Nottingham Forest nei giorni scorsi per sbarcare in azzurro. Pronto un quinquennale: si attende nel giro di 48 ore la risposta del Siviglia all’offerta da 17 milioni più il 10% sulla futura vendita. Come esterno d’attacco crescono le quotazioni per il ritorno di Elmas dal Lipsia: il macedone ha messo i partenopei in cima alla lista delle preferenza e ha chiesto ai tedeschi la cessione. Si cerca l’intesa sulla formula dell’affare, che alla fine potrebbe prevedere il prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Capitolo laterale sinistro: lunedì sarà tempo di visite mediche e firme per Gutierrez, strappato al Girona per 20 milioni (contratto fino al 2030 da 2,3 milioni a stagione). In uscita Cheddira: la punta italo-marocchina ha messo in stand-by i greci del Paok in quanto preferisce restare in Italia, dove è spuntata l’Udinese. Primi contatti positivi che potrebbero evolvere in una vera e propria intesa nei prossimi giorni. Zanoli, invece, aspetta il Bologna (operazione in prestito con obbligo di riscatto per 6 milioni), ma i Campioni d’Italia libereranno lui e Mazzocchi solo dopo l’eventuale arrivo di Sanchez.