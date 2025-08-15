Colpo Newcastle, preso Ramsey! All'Aston Villa 45 milioni

In attesa di definire il futuro di Isak , con cui il club è andato ormai al muro contro muro, il Newcastle batte un colpo importante: i Magpies, infatti, hanno trovato con l’ Aston Villa l’accordo economico per il cartellino del fantasista inglese, Jacob Ramsey . I Villans hanno infatti accettato l’offerta da 39 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro) più quattro di bonus per il ventiquattrenne cresciuto nell’Academy della squadra di Birmingham. Un colpo importante anche per le casse del Villa, club bisognoso di vendere per migliorare la situazione relativa al Fair Play Finanziario, e per non rischiare di incorrere in possibili sanzioni. Tornando invece alla situazione Isak, è ormai certo che l’attaccante svedese non verrà convocato per la prima uscita dei Magpies nella nuova Premier, in programma domani all’ora di pranzo proprio contro la squadra di Emery . Isak e il suo entourage sono fermi sulle loro posizioni: il centravanti ha un accordo con il Liverpool e vuole a ogni costo lasciare il Newcastle. I Reds, intanto, non perdono tempo e regalano a Slot un altro rinforzo, il quinto di questa estate: a Liverpool dal Parma arriva Giovanni Leoni . Nelle casse del club emiliano finiranno circa 30 milioni di euro più bonus.

Real Madrid, presentato Mastantuono

Ieri a Madrid è stato il giorno di Franco Mastantuono: il presidente dei Blancos, Florentino Pérez, lo ha accolto come si fa con i grandi campioni, nella sala conferenze del Real Madrid City, dove il fantasista argentino ha firmato il contratto che lo legherà al club spagnolo per le prossime sei stagioni. «È un momento molto speciale della mia vita e della mia carriera. Arrivare al Real Madrid è un sogno che si avvera. Ho sempre detto che il mio sogno era giocare in Europa, ma ovviamente ho sempre sperato nella cosa più grande, ovvero il Real Madrid. È incredibile che sia successo davvero», ha ammesso l’ex stellina del River Plate. In Francia il Lilla si assicura il sostituto di Lucas Chevalier: il nuovo portiere sarà il turco Berke Ozer, che arriva per 4,5 milioni più 500.000 di bonus dall’Eyüpspor.