TORINO - È lunga, sarà lunga. Anche perché l’Inter vorrebbe incassare tra 16 e 17 milioni di euro dalla cessione di Kristjan Asllani, per cui la trattativa per il Torino di Cairo e Vagnati è sicuramente complicata. Non che, peraltro, non lo sia pure per i vertici del Bologna, l’altra squadra che in questi ultimi tempi si è mossa per il centrocampista 23nne. Gli emiliani, peraltro, giocheranno in Europa League: possono vantare un appeal maggiore. Ma non stanno trattando soltanto il play interista, in questi ultimi giorni sono tornati a muoversi anche per Rolando Mandragora, manco a dirlo ex granata. Mandragora a Firenze è in scadenza di contratto e da settimane non sta arrivando una svolta nelle trattative per il rinnovo. L’inserimento del Bologna (allenato da Vincenzo Italiano, che con Mandragora a Firenze aveva un ottimo rapporto: fino a un anno fa erano insieme) potrebbe indurre la società toscana a vendere Rolando in queste ultime settimane di agosto, per evitare di vederlo partire a parametro zero tra meno di 12 mesi. Se il Bologna riuscisse a mettere le mani su Mandragora, automaticamente si ritirerebbe dalla corsa per Asllani. E questo rappresenterebbe un gran vantaggio per il Torino, deciso sì a trovare un accordo con l’Inter, ma non alle cifre fatte trapelare da Marotta e Ausilio. Il club granata nei suoi sondaggi con i vertici nerazzurri ha caldeggiato un prestito con diritto oppure con obbligo condizionato al raggiungimento di particolari risultati di squadra (la qualificazione in Conference). La concessione all’Inter di una percentuale molto significativa (anche intorno al 30, 40%) sulla cifra di una successiva possibile cessione a terzi di Asllani è una delle strade che potrebbe lubrificare le trattative tra i due club, facendo abbassare il prezzo iniziale dell’albanese un po’ come avvenuto per il trasferimento di Sebastiano Esposito dalla società nerazzurra al Cagliari. I buoni rapporti tra Cairo e Marotta, ben noti, possono favorire l’evoluzione dei dialoghi tra Vagnati e Ausilio.