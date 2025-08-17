Calciomercato Juve: Kolo si chiude ora! O'Riley, Savona alla Miretti e dove vanno gli esuberi

Ancora quarantotto ore. Comunque un paio di giorni. Per Randal Kolo Muani alla Juventus è davvero questione di tempo, e dell’ultimo sforzo da fare . Domani è infatti previsto un nuovo contatto tra i bianconeri e il Psg per chiudere l’operazione che riporterà l’attaccante francese direttamente a Torino. L’attesa è pressoché finita, e il giocatore conta di riabbracciare i bianconeri già all’inizio della settimana che sta per nascere, così da essere eventualmente disponibile per la sfida di campionato del 24 agosto, il debutto contro il Parma. Al Paris, da cui è arrivata da tempo l’apertura al prestito oneroso - purché con obbligo di riscatto - andrà una cifra intorno ai 55 milioni totali. Un compromesso trovato tutto sommato in fretta, frutto di un venirsi incontro costante e partendo comunque dall’iniziale richiesta parigina di ben 65 milioni. Per il giocatore, pronto un accordo fino al 2030.

Situazione Vlahovic

Scadrà invece nel prossimo giugno quello di Dusan Vlahovic, e no: non sarà il serbo a liberare lo spazio per Kolo, per il quale la Juve ha deciso di procedere a prescindere, senza perciò aspettare di sbloccare il nodo legato all’attuale numero 9. Al momento, Dusan resta in gruppo e soprattutto libero di cercarsi una sistemazione, che dovrà comunque arredarsi in base alle pretese di Comolli. Non partirà allora per meno di 20 milioni di euro, una cifra che aveva ingolosito le piste arabe e più di un club turco, campionati sui quali Vlahovic si è sempre mostrato piuttosto freddo. C’è il Milan, naturalmente. Però la virata rossonera su Hojlund è stata decisa e DV9 rischia di restare con un pugno di mosche.

Douglas Luiz, ritorno in Premier?

Si sta invece muovendo, e tanto, il mercato attorno a Douglas Luiz: il brasiliano è più vicino al Nottingham Forest dopo i contatti di giovedì, proseguiti inoltre a Ferragosto. La Juventus deve incassare circa 39 milioni di euro per non generare alcuna minusvalenza, e la proposta degli inglesi si è fermata a qualche milione in meno. Si lavora a un prestito con obbligo di riscatto, perciò. E si prova a trovare un compromesso, quello che i bianconeri si augurano di trovare in poco tempo sul fronte O’Riley, in gol con il Brighton, ma ugualmente in attesa di concretizzare il suo approdo in Italia. Costo? 30 milioni di euro. Non uno di meno, ma neanche uno di più. E va da sé: sarebbe il sostituto di Luiz, sebbene con caratteristiche decisamente diverse e per questo più affini all’idea di gioco di Tudor.