Sancho, è ora di scegliere: la Roma accontenta lo United e adesso aspetta

La Roma è pronta a rifarsi il look sulle fasce. I giallorossi stanno progettando un doppio colpo nel reparto degli esterni offensivi: in arrivo Leon Bailey dall’Aston Villa in prestito con diritto di riscatto ; mentre nelle prossime ore è attesa la risposta di Jadon Sancho per il quale c’è già l’intesa col Manchester United . Operazione da 22 milioni ; mentre per l’inglese sarebbe pronto un quinquennale da 5 milioni annui . Per l’attacco i capitolini rimangono in pressing su Krstovic (Lecce): affare possibile solo in caso di partenza di Dovbyk che ha mercato in Spagna e Inghilterra. In uscita Kumbulla va in prestito con diritto di riscatto al Maiorca ; mentre su N’Dicka è in pressing il Neom FC .

Le ultime di mercato

Rinnovo fino al 2028 in arrivo per Politano col Napoli, che domani accoglierà in Italia Gutierrez per visite mediche e firme di rito. Il laterale mancino, prelevato dal Girona per 20 milioni, si legherà agli azzurri fino al 2030 (stipendio da 2,3 milioni annui). Ore decisive anche per l’approdo al Napoli di Sanchez (Siviglia) per 17 milioni più il 10% sulla futura vendita in favore degli andalusi. Saluterà i Campioni d’Italia Walid Cheddira, che domani firmerà con l’Udinese. Operazione in prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto (3,5 milioni). I friulani stanno lavorando a una vera e propria rivoluzione offensiva: per sostituire Lucca e Thauvin piacciono Buksa (offerti 5 milioni al Midtyjlland) e Zaniolo (chiesto in prestito con diritto di riscatto al Galatasaray). Il Bologna continua a cercare un centrocampista: nel mirino ci sono Nicolussi Caviglia (Venezia) e Pessina (Monza); mentre per il dopo Ndoye interessano Wesley (Al Nassr) e Gil (Tottenham). Domani visite mediche per Belghali (Mechelen) col Verona: sarà lui l’erede di Tchatchoua passato al Wolverhampton per 12 milioni. Intanto manca solo l’annuncio per il rinnovo di Montipò fino al 2028 con l’Hellas, che per la mediana pensa a Perez (Venezia).

Adli, Maleh, Kean: il punto

Restando in tema di centrocampisti, il Sassuolo insiste per Adli (Milan): il francese darà una risposta in settimana. Altro innesto per il Parma che ha ufficializzato l’arrivo di Frigan dal Westerlo per 9 milioni. E non finisce qui per la società di Krause: Troilo (Belgrano) ha scelto il club emiliano, che se l’è accaparrato per 8 milioni lasciando agli argentini pure il 20% sulla futura vendita. Battuta la concorrenza del Pisa che proverà a consolarsi col ritorno in prestito di Bonfanti dall’Atalanta e punta Willumsson (Groningen). La Cremonese progetta l’acquisto di due difensori e due attaccanti; mentre per la mediana è in arrivo Maleh (Lecce): pronto un contratto fino al 2028 per l’ex Fiorentina. A proposito della Viola: i toscani hanno declinato le avance dell’Atalanta per Gosens, che è ritenuto incedibile; mentre nei prossimi giorni entrano nel vivo i contatti il rinnovo di Kean fino al 2030 con aumento dell’ingaggio dagli attuali 2,2 a 4,5 milioni a stagione.