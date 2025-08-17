L’avventura di Nicola Zalewski all’Inter potrebbe chiudersi prima ancora di essere realmente iniziata. L’esterno polacco, arrivato in prestito dalla Roma lo scorso gennaio e riscattato a giugno per circa 6,5 milioni di euro, è ora a un passo dal trasferimento all’Atalanta. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti, infatti, i due club avrebbero raggiunto un’intesa economica sulla base di 15-16 milioni complessivi, cifra che verrà ripartita in parte fissa e bonus. Se non ci saranno sorprese dell'ultimo minuto, dunque, l’Inter saluterà Zalewski a meno di due mesi dal suo riscatto, trasformando un’operazione di mercato in un colpo finanziario lampo.
La plusvalenza record
Un affare che, oltre a soddisfare le esigenze tecniche delle squadre coinvolte, si traduce per l’Inter in una plusvalenza immediata e significativa: circa 9-10 milioni netti, da iscrivere interamente a bilancio nell’esercizio in corso. L’operazione comporterebbe anche un risparmio operativo stimato in 1,5 milioni tra ammortamento e ingaggio non corrisposto nella stagione 2024/25. Una boccata d’ossigeno che si inserisce perfettamente nella linea di sostenibilità finanziaria perseguita dalla dirigenza nerazzurra negli ultimi anni, utile anche per rispettare i parametri UEFA.
Ma Lookman non c'entra…
Sul piano tecnico, Zalewski non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile nello scacchiere di Simone Inzaghi. Impiegato con continuità minima nella scorsa stagione, il classe 2002 potrà ora rilanciarsi a Bergamo, dove Ivan Juric lo considera un jolly prezioso per le corsie esterne. La trattativa viene inoltre accolta con favore da tutte le parti in causa: l’Atalanta punta su un giovane di prospettiva da valorizzare, l’Inter monetizza in tempi record un investimento fresco e il giocatore intravede la possibilità di un minutaggio più consistente. Importante sottolineare come l’operazione sia totalmente slegata dal dossier Lookman, sul quale i due club hanno in corso riflessioni indipendenti.