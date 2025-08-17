L’avventura di Nicola Zalewski all’Inter potrebbe chiudersi prima ancora di essere realmente iniziata. L’esterno polacco, arrivato in prestito dalla Roma lo scorso gennaio e riscattato a giugno per circa 6,5 milioni di euro, è ora a un passo dal trasferimento all’Atalanta. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti, infatti, i due club avrebbero raggiunto un’intesa economica sulla base di 15-16 milioni complessivi, cifra che verrà ripartita in parte fissa e bonus. Se non ci saranno sorprese dell'ultimo minuto, dunque, l’Inter saluterà Zalewski a meno di due mesi dal suo riscatto, trasformando un’operazione di mercato in un colpo finanziario lampo.