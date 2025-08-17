Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Zalewski all'Atalanta, in arrivo super plusvalenza Inter e affare slegato da Lookman

Grande colpo in uscita del club meneghino: la cessione dell'esterno italo-polacco, però, è totalmente indipendente dall'attaccante nigeriano
3 min

L’avventura di Nicola Zalewski all’Inter potrebbe chiudersi prima ancora di essere realmente iniziata. L’esterno polacco, arrivato in prestito dalla Roma lo scorso gennaio e riscattato a giugno per circa 6,5 milioni di euro, è ora a un passo dal trasferimento all’Atalanta. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti, infatti, i due club avrebbero raggiunto un’intesa economica sulla base di 15-16 milioni complessivi, cifra che verrà ripartita in parte fissa e bonus. Se non ci saranno sorprese dell'ultimo minuto, dunque, l’Inter saluterà Zalewski a meno di due mesi dal suo riscatto, trasformando un’operazione di mercato in un colpo finanziario lampo.

La plusvalenza record

Un affare che, oltre a soddisfare le esigenze tecniche delle squadre coinvolte, si traduce per l’Inter in una plusvalenza immediata e significativa: circa 9-10 milioni netti, da iscrivere interamente a bilancio nell’esercizio in corso. L’operazione comporterebbe anche un risparmio operativo stimato in 1,5 milioni tra ammortamento e ingaggio non corrisposto nella stagione 2024/25. Una boccata d’ossigeno che si inserisce perfettamente nella linea di sostenibilità finanziaria perseguita dalla dirigenza nerazzurra negli ultimi anni, utile anche per rispettare i parametri UEFA.

Ma Lookman non c'entra…

Sul piano tecnico, Zalewski non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile nello scacchiere di Simone Inzaghi. Impiegato con continuità minima nella scorsa stagione, il classe 2002 potrà ora rilanciarsi a Bergamo, dove Ivan Juric lo considera un jolly prezioso per le corsie esterne. La trattativa viene inoltre accolta con favore da tutte le parti in causa: l’Atalanta punta su un giovane di prospettiva da valorizzare, l’Inter monetizza in tempi record un investimento fresco e il giocatore intravede la possibilità di un minutaggio più consistente. Importante sottolineare come l’operazione sia totalmente slegata dal dossier Lookman, sul quale i due club hanno in corso riflessioni indipendenti.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato