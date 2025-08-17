Douglas Luiz vede la Premier: Juve-Nottingham, la formula. E O’Riley si scalda

TORINO - Le sostituzioni giocheranno un ruolo decisivo nella nuova Juventus. E non soltanto perché, dal Covid in poi, l’evoluzione da tre a cinque cambi ha fortemente rinnovato il giuoco del calcio. Le sostituzioni in questione, infatti, riguardano anche il mercato. E quello che, da qui al 1° settembre, avverrà in casa bianconera. Dove, a ogni uscita di un giocatore potenzialmente in organico, corrisponderà un’analoga entrata. Un’operazione che, in determinate zone del campo, potrebbe rivelarsi salvifica per le solide ambizioni del gruppo di Tudor . Basta pensare al centrocampo, lì dove si annida l’esempio più eclatante: la partenza di Douglas Luiz , pezzo pregiato che a Torino non si è mai integrato, permetterebbe a Comolli di virare su un profilo gradito a club e tecnico, come Matt O’Riley . In soldoni: si sacrificherebbe un elemento del tutto perimetrale per mettere le mani su uno potenzialmente centrale nel nuovo progetto. Già, ma a che punto siamo di questa ipotetica e virtuosa “staffetta” in salsa bianconera? Prima l’uscita, naturalmente, come recita un adagio tra i più celebri nel mondo del calciomercato.

Douglas Luiz per un colpo in mediana

Per questo, ancora ieri pomeriggio, i contatti sull’asse Torino-Nottingham sono stati roventi. Il passaggio del brasiliano al Forest non pare più in discussione, e di certo non è in discussione la sua partenza dopo un solo anno a Torino, dato che il desiderio del giocatore corrisponde a quello di società e allenatore. L’ultimo incastro, allora, riguarda la formula dell’operazione. Perché il 27enne di Rio de Janeiro pesa a bilancio per circa 39 milioni e la Juventus non intende mettere nero su bianco una minusvalenza, ma il club inglese nicchia intorno a quota 30 milioni. E dunque? E dunque l’ipotesi più probabile è quella del prestito oneroso per una stagione, cui far seguire un riscatto obbligatorio, o al limite vincolato a semplici condizioni, tra dodici mesi, quando per l’operazione scatterebbe la luce verde anche dal punto di vista finanziario. La partenza di Douglas Luiz, a maggior ragione se unita a quella dell’esubero di lusso Arthur, permetterebbe al dg bianconero di affondare il colpo per un ingresso in mediana.