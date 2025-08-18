Lukaku, allarme Napoli! Ansia Conte, si torna sul mercato. Como su Laporte, Roma-Sancho, si lavora

Como, colpo Laporte in canna. La Roma insiste per Sancho

Sarà sempre più un Como Grandi Firme e spagnoleggiante: nel mirino dei lombardi ora c’è il centrale iberico Aymeric Laporte, al passo d’addio con l’Al Nassr e desideroso di tornare a giocare nel Vecchio Continente. Pronto un triennale per convincere l’ex Manchester City a sbarcare in Serie A. Il muro difensivo della Spagna Campione d’Europa in carica rappresenta il tassello mancante alla squadra di Fabregas per fare il definitivo salto di qualità a livello difensivo. In uscita dai lombardi Cutrone e Belotti, si attendono offerte. Molto attiva la Roma che è in chiusura per Leon Bailey in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto (20 milioni) dall’Aston Villa, che ha già dato il via libera alla cessione del giamaicano. Gasperini però vuole un altro esterno d’attacco: continuano i contatti per Jadon Sancho. Intesa trovata col Manchester per acquistare il cartellino per 22 milioni, tuttavia manca ancora l’ok dell’inglese al trasferimento nella Capitale per via della questione ingaggio (i giallorossi gli offrono 5 milioni all’anno fino al 2030, ovvero la metà di quanto percepisce ora). Ceduto Kumbulla in prestito con diritto di riscatto al Maiorca; per Pellegrini c’è l’interesse di due club inglesi.

Ambrosino-Cremonese: stop alla cessione

Oggi visite mediche per Cheddira (Napoli) con l’Udinese che ha chiesto Baldanzi (Roma), insiste per Zaniolo (Galatasaray) e non molla la presa per Buksa (Midtyjlland). Cremonese in chiusura per Maleh (Lecce) e Sanabria (Torino); mentre il Napoli ha stoppato la cessione di Ambrosino ai grigiorossi. Il Verona insiste per Nelson (chiesto in prestito con diritto di riscatto al Galatasaray); mentre oggi è attesa la firma di Belghali (Mechelen). Questione di giorni, invece, per il rinnovo di Montipò con l’Hellas fino al 2028: ormai mancano solo le firme. Fatta pure per il passaggio di Troilo (Belgrano) al Parma per 8 milioni (contratto fino al 2030); mentre il Pisa insiste per il ritorno di Bonfanti (Atalanta). Sondaggio Cagliari per Mazzocchi (Napoli). Il Sassuolo continua a lavorare per completare la rosa: nel mirino ci sono per Adli (Milan) e Patris (Sint Truiden). Il Genoa lavora al rinnovo di Leali fino al 2027 e può mandare il giovane Papadopoulos al Rapid Bucarest.