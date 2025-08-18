Hjulmand, arriva la cascata di soldi della Premier: irrompe il Manchester United!

Non è iniziata al meglio la stagione del Manchester United , sconfitto per 1-0 all'Old Trafford contro l'Arsenal con il gol di Calafiori . Nonostante un mercato già molto importante, con gli arrivi di Sesko, Mbeumo e Cunha per 230 milioni di euro complessivi, i Red Devils sono infatti ancora alla ricerca di nuovi rinforzi. In particolare Rubem Amorim vorrebbe migliorare la qualità a centrocampo e per questo avrebbe messo gli occhi su Morten Hjulmand , calciatore che conosce alla perfezione avendolo già allenato allo Sporting Lisbona .

Hjulmand, Amorim lo chiama allo United

Dopo essere stato a lungo un obiettivo della Juventus, Morten Hjulmand è uscito dai radar del club bianconero per via della valutazione dello Sporting Lisbona. I portoghesi non si sono infatti dimostrati disposti a trattare, ribadendo la volontà di cedere il proprio capitano solo con il pagamento della clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Una cifra considerata troppo alta da Damien Comolli, ma che potrebbe non spaventare il Manchester United. I Red Devils starebbero esaminando con attenzione il profilo dell'ex Lecce soprattutto per provare ad accontentare Ruben Amorim con un calciatore che già conosce alla perfezione il suo stile di gioco.

Manchester United, la strategia per Hjulmand

Secondo quanto riportato dalla BBC, Morten Hjulmand sarebbe all'interno della shortlist di nomi del Manchester United per rinforzare il proprio reparto di centrocampo. Oltre al danese, i Red Devils starebbero valutando anche Carlos Baleba, calciatore camerunese classe 2004 del Brighton. Una possibilità che al momento appare però troppo costosa, vista la richiesta da 100 milioni di euro del club inglese. Per questo Amorim potrebbe vivare proprio sull'ex obiettivo della Juve. I prossimi giorni saranno decisivi, con lo United che attende di piazzare qualche esubero come Sancho e Hojlund prima di prendere la decisione finale. La sensazione è che comunque lo Sporting Lisbona, dopo aver ceduto Gyokeres, non voglia fare sconti.