Kalimuendo... in attesa di Douglas Luiz: altro colpo del Nottingham Forest

La nota del Nottingham

"Il Nottingham Forest è lieto di annunciare l'ingaggio di Arnaud Kalimuendo, che si unisce al Club con un contratto quinquennale. Il ventitreenne ha disputato un'ottima stagione in Ligue 1 nel 2024/25, segnando 18 gol e registrando quattro assist in 34 presenze con lo Stade de Rennais. Il francese ha iniziato la sua carriera con il Paris Saint-Germain all'età di dieci anni, facendosi strada nelle giovanili della capitale francese. A soli 16 anni, l'attaccante ha esordito con la nazionale Under 19 in UEFA Youth League. Ha esordito ufficialmente in prima squadra nel 2020, firmando un prolungamento di contratto con i 13 volte campioni di Francia lo stesso anno. Dopo aver trascorso due periodi di successo in prestito al Lens, dove ha segnato 21 gol in 65 presenze, Kalimuendo ha concluso il suo sodalizio decennale con il PSG, trasferendosi in Bretagna per firmare con il Rennes nell'agosto 2022. Kalimuendo ha giocato in Europa League nelle sue prime due stagioni con la squadra della Ligue 1, dove ha giocato più di 100 partite, segnando 40 gol. Kalimuendo, che gioca principalmente come centravanti ma ha la capacità di allungare i difensori e di giocare sugli esterni, è un attaccante agile che arriva al Trentside dopo la sua migliore stagione da un punto di vista realizzativo", si legge nella nota diramata dal Nottingham Forest.

Le parole di Kalimuendo e Wilson

Al momento della firma - si legge sempre nella nota diramata dal Nottingham Forest - Kalimuendo ha dichiarato: "Quando ho saputo dell'interesse del Forest, mi sono sentito onorato. È un momento di orgoglio per me, entrare a far parte di una squadra che ha disputato una stagione fantastica l'anno scorso e di un club con una grande storia. Sono pronto per la sfida e arrivo qui con una buona esperienza. L'anno scorso ho fatto una buona stagione con gol e assist, ma voglio di più e voglio raggiungere un nuovo livello qui. Non vedo l'ora di giocare in Premier League e di giocare al City Ground. Ho visto le partite della scorsa stagione ed è chiaro che i tifosi creano una bellissima atmosfera. Non vedo l'ora di vederli e non vedo l'ora di iniziare". Il Cfo Ross Wilson - conclude il comunicato del club inglese - ha dichiarato: "Sono stati giorni molto impegnativi per noi, il culmine di un duro lavoro svolto dal nostro staff nel corso di diverse settimane. Abbiamo seguito da vicino i progressi di Arnaud al PSG, al Lens e al Rennes e siamo lieti che il prossimo passo del suo percorso sarà qui a Nottingham. Arriva con vero entusiasmo e grande energia, e non vediamo l'ora di vederlo in campo".

