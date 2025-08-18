Calciomercato Juve, occhi in Francia: chi sono le due novità in difesa

Cantiere ancora aperto alla Continassa. Mentre gli uomini di Igor Tudor - reduci dai successi nelle amichevoli contro Borussia Dortmund e Atalanta - procedono nella preparazione al debutto in campionato contro il Parma, previsto per sabato 24 allo Stadium, la dirigenza bianconera è chiamata a dare un volto definitivo alla rosa con cui il croato affronterà la prossima stagione. Dal nodo Vlahovic alla lunga attesa per il ritorno di Kolo Muani, passando le partenze non ancora pianificate di Douglas Luiz e dei tanti esuberi tra cui Arthur, Milik e Djaló, la Vecchia Signora ha ancora diversi conti in sospeso. Perfino in quei reparti in cui i numeri non mancano, ma dove un ulteriore rinforzo (di qualità) non deluderebbe di certo le aspettative del tecnico. Vedi la difesa, dove oltre il rientro del totem Bremer e dell'ex Bologna Cabal, le retrovie bianconere possono contare su Gatti, Kalulu, Kelly, il neo arrivato Joao Mario e l'affamato Rugani. Quest'ultimo, reduce dal prestito all'Ajax, ha dedicato l'intera pre-season a conquistare la fiducia di Tudor, rifiutando inoltre Genoa, Sassuolo e Porto. C'è poi da decidere il futuro di Savona, la cui uscita controbilancerebbe la mancata partenza di Miretti e che potrebbe compiersi in Premier League, dove resta vivo l'interesse del Wolverhampton: non hanno invece avuto risvolti i sondaggi per il prestito da parte di alcuni club di Serie A. Ma in ottica futura, gli scout bianconeri hanno messo nel mirino due nuovi profili.