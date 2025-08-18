Zalewski ufficiale all'Atalanta: plusvalenza Inter dopo mesi da riserva

Ora è anche ufficiale: Nicola Zalewski è un nuovo calciatore dell'Atalanta . Arrivato a gennaio all' Inter in prestito con opzione di acquisto dalla Roma , era stato successivamente riscattato dai nerazzurri. Neanche il tempo di trascorrere l'estate che il polacco ha cambiato nuovamente maglia, ma non colori, trasferendosi a Bergamo alla corte di Ivan Juric . Un'operazione che consente all'Inter di segnare una preziosa plusvalenza a bilancio , con un calciatore che in questi pochi mesi, di fatto, ha rappresentato quasi esclusivamente una riserva, giocando appena 596' spalmati su 17 partite.

Zalewski dall'Inter all'Atalanta, è ufficiale

Questo il comunicato con cui l'Atalanta ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo di Zalewski: "Dopo quelli di Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor e Sportiello, Nicola Zalewski è il quinto acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC in questa sessione estiva della campagna trasferimenti. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da FC Internazionale Milano. L’esterno di centrocampo italo-polacco, che ha scelto il 59 come numero di maglia, ha al suo attivo già 95 presenze in Serie A nonché 26 in UEFA Europa League e 7 in UEFA Conference League, competizione quest’ultima vinta con la Roma nel maggio del 2022".

E ancora: "Un bagaglio di esperienza notevole, a soli 23 anni, nobilitato ulteriormente non solo dalle 2 presenze in Champions League e dalle altrettante al Mondiale per Club, ma anche dalla partecipazione con la Nazionale polacca ai Mondiali in Qatar nel 2022 e agli Europei del 2024 in Germania. Con la Nazionale polacca ha sin qui totalizzato 29. presenze e segnato 3 gol. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Nicola, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra".